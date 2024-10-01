Правительство Молдовы и правительство Израиля завершили необходимые внутренние процедуры для реализации соглашения о порядке конвертации водительских удостоверений, подписанного в Иерусалиме 20 марта. Оно вступило в силу 27 октября 2024 года, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел РМ, пишет zdg.md.
Таким образом, граждане Молдовы, проживающие в Израиле, смогут обменять свои молдавские водительские удостоверения категорий A, A1, A2 и B без необходимости сдачи теоретических или практических экзаменов.
Замененное водительское удостоверение будет возвращено в орган, выдавший его.
В соответствии с соглашением, проверка подлинности документов будет осуществляться напрямую между компетентными органами Молдовы и Израиля путем обращения в орган, выдавший удостоверение. Это должно упростить административные процедуры, сократить расходы и время на исполнение решений.