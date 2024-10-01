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Граждане Молдовы, находящиеся в Израиле, смогут обменять свои водительские удостоверения

Граждане Молдовы, находящиеся в Израиле, смогут обменять свои водительские удостоверения
фото: moldova1.md

Правительство Молдовы и правительство Израиля завершили необходимые внутренние процедуры для реализации соглашения о порядке конвертации водительских удостоверений, подписанного в Иерусалиме 20 марта. Оно вступило в силу 27 октября 2024 года, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел РМ, пишет zdg.md.

Таким образом, граждане Молдовы, проживающие в Израиле, смогут обменять свои молдавские водительские удостоверения категорий A, A1, A2 и B без необходимости сдачи теоретических или практических экзаменов.

Замененное водительское удостоверение будет возвращено в орган, выдавший его.

В соответствии с соглашением, проверка подлинности документов будет осуществляться напрямую между компетентными органами Молдовы и Израиля путем обращения в орган, выдавший удостоверение. Это должно упростить административные процедуры, сократить расходы и время на исполнение решений.
  • Вчера, 09:23
  • DTV
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