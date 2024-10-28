Бендерская типография «Полиграфист» принимает участие в конкурсе «Приднестровское качество» в 21-й раз. В этом году предприятие представило на суд экспертной комиссии новинки школьно-письменной продукции, сообщает novostipmr.com.
Развивающие тетрадки для дошколят, раскраски-азбуки, тетради-шаблоны с прописными буквами, альбомы для рисования и не только – всё это было разработано сотрудниками полиграфии за текущий год. Заместитель директора по производству «Полиграфиста» Елена Сосевич рассказала, что дизайны цветной продукции обновляются ежегодно – повторений не бывает.
В числе интересных новинок этого года – «Памятка юного пешехода», разработанная совместно с МВД ПМР. Она представляет собой книжку-раскраску с Правилами дорожного движения для детей. Елена Сосевич отмечает, что такая памятка намного полезней, чем простые листовки с ПДД, – раскрашивание картинок помогает ребятам лучше усваивать информацию.
Выпустили в этом году и новые тетради – на 18 и 36 листов. Елена Сосевич отметила: плюс классической обложки без рисунка в том, что дети во время урока не отвлекаются на цветные элементы.
Тетрадей на 12 листов в смену на «Полиграфисте» выпускается 10 тысяч штук, тираж тетрадей на 24 листа – 5 тысяч. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить весь внутренний рынок.
Как отметили на производстве, в этом году объемы школьно-письменной продукции немного снизились по объективным причинам. К примеру, сейчас приднестровские школы активно используют электронные журналы, поэтому не требуют наличия у детей дневников. И «Полиграфист» в этом году не изготавливал школьные дневники.
Экспертам конкурса «Приднестровское качество» провели экскурсию по предприятию. Производство печатной продукции начинается с маркетингового отдела, куда обращаются все заказчики. Маркетологам необходимо уточнить все технические характеристики товара: сетку, формат печати, тираж и прочее. После этого сотрудники типографии могут смело приступать к реализации заказа.
Следующая важная точка – творческая мастерская, где разрабатываются все дизайнерские решения. Эскизы создаются на компьютере, после чего макет согласовывается с заказчиком и направляется в печать.
Интересно, что с этого года на «Полиграфисте» начали осваивать нейросети. К примеру, с помощью искусственного интеллекта привели в порядок листовки советского дизайна для дальнейшей печати.
Немаловажной частью производства является участок оперативной печати. На нём создаются печатные изображения с готового оригинала-макета. В зависимости от типа бумаги используется разное оборудование – цифровая, струйная и УФ-печать.
Машине УФ-печати нужен особый климат, поэтому она располагается в отдельном помещении. Но основная часть продукции всё-таки печатается офсетным способом.
Экспертам показали и оборудование для рулонной печати тетрадей. К слову, эта машина – единственная в Приднестровье, поэтому сотрудники «Полиграфиста» стараются её беречь. Елена Сосевич признаётся: приобретение нового оборудования – слишком дорогое удовольствие.
На сегодняшний день на «Полиграфисте» трудятся 95 специалистов. Заместитель директора по производству отмечает, что для предприятия не свойственна текучка кадров.
В следующем году бендерской типографии исполнится 80 лет. В планах – развивать производство печатной продукции для школьников и дошколят, реализовывать актуальные идеи.