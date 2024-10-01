Основное за минувшую неделю (21-27 октября) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР: – в пункте пропуска «Бендеры (Варница)» в автомобиле приднестровской регистрации при ввозе выявлены незадекларированные охотничьи ружья (ИЖ-27 и ТОЗ-25), 73 патронов 16-го калибра, а также нож Magnum;
– выявлены факты недекларирования 1000 сигарет и сигарилл, 40 флаконов жидкости для электронных сигарет, 440 шт. зарядных батареек, одежды, обуви и автомобильных запчастей в ассортименте;
– в зоне деятельности Бендерской таможни выявлены факты перемещения помимо пунктов пропуска автомобиля Ford Transit молдавской регистрации и Audi итальянской регистрации;
– выявлены факты занижения таможенной стоимости и указания недостоверных сведений о классификационном коде ТН ВЭД, которые могли привести к уменьшению размера таможенных платежей на общую сумму более 6,6 тыс. руб. ПМР;
– зарегистрированы 11 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.