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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: novostipmr.com

Основное за минувшую неделю (21-27 октября) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
– в пункте пропуска «Бендеры (Варница)» в автомобиле приднестровской регистрации при ввозе выявлены незадекларированные охотничьи ружья (ИЖ-27 и ТОЗ-25), 73 патронов 16-го калибра, а также нож Magnum;

– выявлены факты недекларирования 1000 сигарет и сигарилл, 40 флаконов жидкости для электронных сигарет, 440 шт. зарядных батареек, одежды, обуви и автомобильных запчастей в ассортименте;

– в зоне деятельности Бендерской таможни выявлены факты перемещения помимо пунктов пропуска автомобиля Ford Transit молдавской регистрации и Audi итальянской регистрации;

– выявлены факты занижения таможенной стоимости и указания недостоверных сведений о классификационном коде ТН ВЭД, которые могли привести к уменьшению размера таможенных платежей на общую сумму более 6,6 тыс. руб. ПМР;

– зарегистрированы 11 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
  • Вчера, 09:40
  • DTV
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