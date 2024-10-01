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Европа обещает увеличение экспорта электроэнергии для Молдовы и Украины

Европа обещает увеличение экспорта электроэнергии для Молдовы и Украины
фото: zdg.md

Европейские операторы нарастят экспорт электроэнергии для Украины и Молдовы в конце 2024 года.

Операторы систем передачи электроэнергии (TSO) континентальной Европы договорились увеличить примерно на 25% экспортные мощности в Молдову и Украину на зимний период с декабря 2024 года по март 2025-го, сообщает Министерство энергетики РМ, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.

«На основе совместной оценки состояния энергосистемы Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) объявила сегодня, что лимит экспорта может быть увеличен с 1700 МВт до 2100 МВт с 1 декабря, при сохранении стабильности энергосистемы и эксплуатационной безопасности», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Минэнерго Молдовы заявило, что данное повышение экспортных мощностей является новым знаком «солидарности и решительной поддержки со стороны Европейского сообщества». Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон в свою очередь отметила, что еще один признак «сильной поддержки, которую ЕС оказывает Украине и Молдове, а также солидарности европейского сообщества TSO».

Новый экспортный лимит вступит в силу первого декабря 2024 года, а уже с марта 2025-го TSO будут ежемесячно проводить переоценку коммерческого потенциала между ЕС, Молдовой и Украиной и адаптировать его к текущим потребностям системы.

В течение 2023 года Молдова в основном обеспечивала потребность в электроэнергии для Правобережья Днестра, приобретая энергию на внутреннем рынке, у Молдавской ГРЭС. Импорт электроэнергии за указанный период составил около 6% (около 250 тысяч МВт*ч). Закупки осуществлялись у румынских компаний Hidroelectrica, Nuclearelectrica и OPCOM, а также у «Укргидроэнерго» из Украины.
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