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Перенос выходных дней в ноябре 2024 года

Перенос выходных дней в ноябре 2024 года
изображение: открытые источники

Текущая неделя в Приднестровье будет на один день длиннее, зато на следующей неделе у приднестровцев будет четыре выходных дня подряд. Такое решение приняли в Правительстве Приднестровской Молдавской Республики.

«Рабочий день с пятницы 8 ноября 2024 года перенесут на субботу 2 ноября 2024 года», - отмечается в решении Правительства ПМР, пишет newspmr.com.

Таким образом, текущая рабочая неделя – первая в этом году, удлиненная на один трудовой день. В ближайшую субботу 2 ноября 2024 года придется выйти на работу. Затем следует день отдыха – воскресенье, и начало укороченной рабочей недели. Она будет трехдневной (понедельник-среда с 4 по 6 ноября – рабочие дни, четверг-воскресение с 7 по 10 ноября – выходные дни).

«Перенос выходных дней в ноябре 2024 года обеспечит упорядочение рабочих дней, нерабочих праздничных и выходных дней и эффективное использование рабочего времени и времени отдыха», - сообщили в Правительстве ПМР.

Перенос выходных дней в ноябре 2024 года

Ринат Ветров, newspmr.com
  • Сегодня, 12:18
  • DTV
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