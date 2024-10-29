В Молдове с 1 ноября водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар и днем. Эта мера предусмотрена Правилами дорожного движения.
Как сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции РМ Оксана Тодирицэ, мера введена для снижения риска дорожно-транспортных происшествий из-за неустойчивого характера погоды в этот период в связи с дождем, туманом и другими погодными явлениями, что существенно снижает видимость на дороге, а также ввиду того, что на улице темнеет раньше, передает moldpres.md.
"Мера принимается ежегодно в холодный период года. Водители, которые ездят с невключенными фарами, получат предупреждение от патрульных инспекторов. Правоохранители также рекомендуют водителям корректировать скорость в зависимости от погодных условий и соблюдать большую дистанцию между транспортными средствами", - сказала Тодирицэ.
При этом водители будут обязаны ездить на зимних шинах в период, когда на проезжей части гололедица, слякоть или снег.
В темное время суток полиция РМ рекомендует пешеходам переходить улицу только по правилам и следить за тем, чтобы их увидели водители.
В Молдове мера по вождению с включенными фарами и в дневное время действует до 31 марта 2025 года.