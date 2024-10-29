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В Молдове с 1 ноября водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар и днем

В Молдове с 1 ноября водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар и днем
фото: открытые источники

В Молдове с 1 ноября водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар и днем. Эта мера предусмотрена Правилами дорожного движения.

Как сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции РМ Оксана Тодирицэ, мера введена для снижения риска дорожно-транспортных происшествий из-за неустойчивого характера погоды в этот период в связи с дождем, туманом и другими погодными явлениями, что существенно снижает видимость на дороге, а также ввиду того, что на улице темнеет раньше, передает moldpres.md.

"Мера принимается ежегодно в холодный период года. Водители, которые ездят с невключенными фарами, получат предупреждение от патрульных инспекторов. Правоохранители также рекомендуют водителям корректировать скорость в зависимости от погодных условий и соблюдать большую дистанцию ​​между транспортными средствами", - сказала Тодирицэ.

При этом водители будут обязаны ездить на зимних шинах в период, когда на проезжей части гололедица, слякоть или снег.

В темное время суток полиция РМ рекомендует пешеходам переходить улицу только по правилам и следить за тем, чтобы их увидели водители.

В Молдове мера по вождению с включенными фарами и в дневное время действует до 31 марта 2025 года.
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