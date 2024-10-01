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Подписан закон о конфискации автотранспорта у нетрезвых водителей

Подписан закон о конфискации автотранспорта у нетрезвых водителей
источник фото: 5koleso.ru

Президент Приднестровья сегодня, 30 октября, подписал закон о конфискации автотранспорта у водителей, которые повторно сядут за руль пьяными.

Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон о конфискации автотранспорта у водителей, которые упорно садятся за руль пьяными, передает novostipmr.com.

Закон вступит в силу через две недели, со второй декады ноября.

Решение о конфискации будет принимать суд в рамках уголовного дела. Авто заберут, если оно принадлежит самому водителю, злостно нарушающему ПДД.

Конфискация грозит тем, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности за пьяное вождение и при этом вновь сел за руль нетрезвым либо управлял транспортным средством, хотя до этого был лишен водительских прав и имеет судимость за нарушение ПДД.
  • Сегодня, 12:37
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