Президент Приднестровья сегодня, 30 октября, подписал закон о конфискации автотранспорта у водителей, которые повторно сядут за руль пьяными.
Президент ПМР Вадим Красносельский подписал закон о конфискации автотранспорта у водителей, которые упорно садятся за руль пьяными, передает novostipmr.com.
Закон вступит в силу через две недели, со второй декады ноября.
Решение о конфискации будет принимать суд в рамках уголовного дела. Авто заберут, если оно принадлежит самому водителю, злостно нарушающему ПДД.
Конфискация грозит тем, кто уже привлекался к административной или уголовной ответственности за пьяное вождение и при этом вновь сел за руль нетрезвым либо управлял транспортным средством, хотя до этого был лишен водительских прав и имеет судимость за нарушение ПДД.