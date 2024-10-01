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Из Украины пытались вывезти коллекцию винтажных фотоаппаратов

Из Украины пытались вывезти коллекцию винтажных фотоаппаратов
фото: Государственная таможенная служба Украины.

Речь идет о пленочных фотоаппаратах производства Zeiss, Kodak, H. Ernemann, Agfa и Voigtländer. Значительное количество предметов - известные марки фототехники советских времен.

На Одесской таможне помешали незаконному вывозу из Украины в Турцию коллекции из 42 винтажных фотоаппаратов. Об этом 30 октября сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что 42 фотоаппарата разных марок, стран и лет производства пытался вывезти из Украины водитель рейсового автобуса без декларирования. Автобус следовал через пункт пропуска Орловка в Стамбул.

Во время осмотра автобуса и багажа пассажиров таможенники обнаружили два мешка с фототехникой, которая имела признаки старины.

Речь идет о пленочных фотоаппаратах производства мировых компаний Zeiss, Kodak, H. Ernemann, Agfa и Voigtländer, часть из которых относится к 1930-1960 годам.

Значительное количество предметов - известные марки фототехники советских времен, в частности, Zenit, Киев, Юность, Салют, Искра, Zorki и различные модификации фотоаппаратов, начиная с 1930-х годов выпускавшихся Харьковским производственным машиностроительным объединением ФЭД.

По факту вывоза фототехники составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Коллекцию изъяли. Принадлежность к культурным и историческим ценностям и стоимость фотоаппаратов определит экспертиза, а их дальнейшую судьбу - суд.

Стоимость фотоаппаратов определит экспертиза.

Ранее на таможенном посту Малый Березный, что на украинско-словацкой границе, таможенники предотвратили незаконный вывоз старинных скрипок, которые могут представлять культурно-историческую ценность.

Также сообщалось, что из Украины пытались вывезти трипольскую вазу возрастом почти 7000 лет.
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