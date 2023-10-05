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Заседание Правительства: обзор ключевых тем

Заседание Правительства: обзор ключевых тем
фото: government.gospmr.org

Вопросы экономики, здравоохранения, землепользования и ряд иных вошли в повестку дня заседания высшего органа исполнительной власти республики. Работу возглавил Председатель Правительства Александр Розенберг. Все внимание членов Правительства было сосредоточено на совершенствовании подзаконной нормативно-правовой базы, передает пресс-служба Правительства ПМР.

Ряд утвержденных документов имеет важное значение для развития профильных направлений. Так, для системы здравоохранения до конца года закупят два оцифровщика рентгенологических снимков для ГУ «Республиканская клиническая больница» и ГУ «Бендерский центр матери и ребенка». Они улучшат качество проведения диагностики. В том числе приобретут оборудование для отделения физиотерапии и восстановительного лечения в ГУ «Тираспольский клинический центр амбулаторно-поликлинической помощи», что позволит проводить качественную и своевременную реабилитацию пациентов.

Изменения в соответствующее Распоряжение на заседании Правительства предложила внести глава ведомства Кристина Албул. Как пояснила министр, закупка дополнительного оборудования стала возможна в связи со сложившейся экономией. Она составила 1 млн 66 тыс. рублей.

Также внесены изменения в Положение о порядке предоставления льгот по уплате таможенных пошлин в отношении некоторых категорий товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ПМР. Этот документ разработан в соответствии с положениями Закона «О таможенном тарифе» и нацелен на упрощение пропускного оформления определенных категорий продукции.

Таким образом, предлагается освободить от уплаты акциза продукцию для почтовых и противопожарных нужд, транспорт для международных перевозок, а также товары, предназначенные для демонстрации на выставках и ярмарках. Льготы будут предоставлены по категориям товаров, поступающим из стран-партнеров: Абхазии, Южной Осетии и стран ЕС, а также той продукции, которая закупается по государственным контрактам.

Помимо перечня товаров закреплен и четкий порядок подачи заявления на получение льготы, список документов для декларирования товаров и условия для таможенного контроля и снятия его по мере соблюдения установленных требований.

Кроме того, участники заседания обсудили возможные варианты снижения потребления энергетических ресурсов в осенне-зимний период. Из оперативных мер – уменьшение нагрузки на теплосети за счет отключения подачи тепла в школы на период осенних каникул, которые начинаются 4 ноября. Отключение отопления в школах республики позволит сэкономить бюджету значительные ресурсы. Тепло вернется в учебные заведения в последний день каникул, чтобы классы прогрелись перед началом новой четверти.

По предложению Минэкономразвития рабочий день с пятницы, 8 ноября, будет перенесен на субботу, 2 ноября. За счет того, что 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции, является выходным днем, приднестровцы смогут отдохнуть четыре дня. Это позволит родителям уделить больше времени детям в дни школьных каникул, а так же сократит рабочую неделю для педагогов.

По поручению Александра Розенберга основной перечень мероприятий, направленных на экономию энергоресурсов, в ближайшее время профильные ведомства предоставят в Правительство. Глава исполнительной власти призвал рациональнее и разумнее подходить к использованию ресурсов, а сэкономленный газ направлять предприятиям реального сектора экономики для их стабильной работы.
  • Сегодня, 12:51
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