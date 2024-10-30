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Захарова рассказала о поставках газа в Молдову

Захарова рассказала о поставках газа в Молдову
фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Россия продолжает исполнять свои обязательства перед Молдовой по заключённому в 2021 году газовому контракту, несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против России санкциям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ria.ru.

"Несмотря на присоединение Кишинёва к введённым против нашей страны экономическим санкциям так называемому реестру ущерба, мы чётко исполняем свои обязательства по заключённому в октябре 2021 года газовому контракту, благодаря которому Молдавия получает дешёвую электроэнергию, вырабатываемую на молдавской государственной районной электростанции", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что Россия видит, ценит и чувствует отношение молдаван к стране и в условиях развязанной коллективным западом антироссийской кампании делает всё возможное, чтобы ответные действия Москвы на недружественные шаги не затронули рядовых граждан Молдовы.

Ранее МИД Молдовы выразил поддержку санкциям минфина США против российской Автономной независимой организации (АНО) "Евразия", связанной с бизнесменом и политиком Иланом Шором, а также против международной медиагруппы "Россия сегодня" и АНО "ТВ-Новости".
  • Сегодня, 13:06
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