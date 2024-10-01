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Верховый Совет принял изменения и дополнения в закон «Об образовании»

Верховый Совет принял изменения и дополнения в закон «Об образовании»
фото: пресс-служба ВС ПМР

Верховый Совет во втором окончательном чтении принял изменения и дополнения в закон «Об образовании», создадут условия для введения в республике Единой информационной системы обучающихся и воспитанников. По предложению Правительства в профильном законе зафиксировали основные понятия и цели системы, а также прописали перечень сведений, необходимых для ее формирования и ведения, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

В Правительстве пояснили: одна из главных целей законодательной инициативы – получать своевременную и достоверную информацию обо всех детях в республике, которые числятся в организациях дошкольного и общего образования.

«В этом году не приступили к обучению 289 наших обучающихся. Конечно, причины разные. Кто-то не сделал этого по болезни, кто-то уехал из республики, кто-то закончил 9-й класс и не трудоустроился. Но четкие данные у нас отсутствуют. Все данные о количестве детей мы узнаем в сентябре по отчетам управлений народного образования. Но даже эти данные не отличаются достоверностью, потому что многие семьи часто меняют свои планы», – рассказала в комментарии пресс-службе Верховного Совета ПМР министр просвещения ПМР Светлана Иванишина.

На сегодняшний день согласно нормам, закрепленным в Постановлении Правительства ПМР, обязательному ежегодному учету подлежат только несовершеннолетние в возрасте от 6,5 до 16 лет, которые либо постоянно проживают на территории Приднестровья, либо временно прибыли на территорию республики. Однако на практике осуществлять контроль и учет детей, которые не являются гражданами ПМР, но при этом подлежат обязательному обучению, качественным образом не представляется возможным.

«В этой информационной системе будут зафиксированы и наши дошколята. Это даст нам возможность прогнозировать количество первоклассников в следующем году. Более того, статья 6 закона «Об образовании» гарантирует основное общее образование. И такая система позволит нам на 100% охватить несовершеннолетних основным общим образованием», – добавила министр просвещения.

В систему будут вносить личные данные обучающегося и его родителей: ФИО, дату рождения и данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания. В соответствии с законом «О едином реестре населения» этим сведениям будет присвоен идентификационный номер. Доступ к системе будет ограничен и доступен только определенному кругу должностных лиц. Функции по формированию и ведению Единой информационной системы обучающихся и воспитанников закрепили за Правительством ПМР.

«Эта система хороша еще тем, что мы в дальнейшем можем такую же базу создать в профобразовании и четко отслеживать, куда поступили выпускники школ, какие у них продвижения по жизни. Это важно», – отметила Светлана Иванишина.

На пленарном заседании депутаты поддержали законопроект Правительства во втором окончательном чтении. Внедрение Единой информационной систему обучающихся и воспитанников планируется уже в следующем году.
  • Вчера, 11:09
  • DTV
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