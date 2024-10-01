Правительство РМ утвердило регламент о чрезвычайных ситуациях в области природного газа и план действий по чрезвычайным ситуациям в области природного газа.
Как передает infotag.md, План действий направлен на повышение энергетической устойчивости в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - возможных ограничений или перебоев в поставках газа, путем принятия превентивных мер, направленных на обеспечение безопасности газоснабжения, и чрезвычайных мер которые должны быть реализованы в случае, если газовый рынок больше не в состоянии обеспечить необходимые поставки газа потребителям.
Регламент устанавливает прозрачные механизмы для координации планирования мер и реагирования на ситуации на национальном уровне и в других странах-участницах Энергетического сообщества и/или государствах-членах ЕС с целью предотвращения, смягчения и регулирования газовых кризисов.
«Мы прошли через череду кризисных периодов. На уровне ЕС есть нормы, как проводить консультации, действовать на региональном уровне. Этот документ формализует: порядок введения (чрезвычайной) ситуации, полномочия и ответственные институты, анализ рисков, в том числе на региональном уровне, предварительные меры, различные меры. Это предусматривает регламент. А план действий – оперативный документ для комиссии по чрезвычайным ситуациям, если такие риски материализуются. Напомню, что сейчас введена повышенная готовность в газовой отрасли… Механизмы работают и мы готовы к любому сценарию», - объяснил министр энергетики РМ Виктор Парликов.
Премьер-министр РМ Дорин Речан отметил, что данные документы «унифицируют процедуры» для различных государственных учреждений для реагирования в случае необходимости.