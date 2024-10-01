Dnestr.TV

 
0

Правительство Молдовы утвердило план действий в случае ЧС в области природного газа

Правительство Молдовы утвердило план действий в случае ЧС в области природного газа
фото: открытые источники

Правительство РМ утвердило регламент о чрезвычайных ситуациях в области природного газа и план действий по чрезвычайным ситуациям в области природного газа.

Как передает infotag.md, План действий направлен на повышение энергетической устойчивости в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - возможных ограничений или перебоев в поставках газа, путем принятия превентивных мер, направленных на обеспечение безопасности газоснабжения, и чрезвычайных мер которые должны быть реализованы в случае, если газовый рынок больше не в состоянии обеспечить необходимые поставки газа потребителям.

Регламент устанавливает прозрачные механизмы для координации планирования мер и реагирования на ситуации на национальном уровне и в других странах-участницах Энергетического сообщества и/или государствах-членах ЕС с целью предотвращения, смягчения и регулирования газовых кризисов.

«Мы прошли через череду кризисных периодов. На уровне ЕС есть нормы, как проводить консультации, действовать на региональном уровне. Этот документ формализует: порядок введения (чрезвычайной) ситуации, полномочия и ответственные институты, анализ рисков, в том числе на региональном уровне, предварительные меры, различные меры. Это предусматривает регламент. А план действий – оперативный документ для комиссии по чрезвычайным ситуациям, если такие риски материализуются. Напомню, что сейчас введена повышенная готовность в газовой отрасли… Механизмы работают и мы готовы к любому сценарию», - объяснил министр энергетики РМ Виктор Парликов.

Премьер-министр РМ Дорин Речан отметил, что данные документы «унифицируют процедуры» для различных государственных учреждений для реагирования в случае необходимости.
  • Вчера, 11:13
  • DTV
  • Просмотров: 113
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Молдова рассматривает закупки газа для выработки электр ...
  • Развеян миф о безвредности электромобилей для окружающе ...
  • О казачестве как части приднестровской идентичности гов ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Запрет курения на балконах
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • С 1 октября 2024 года установлены новые величины МРОТ н ...
  • Внимание: временный запрет на ввоз
  • Регулирование стоимости медицинских услуг при медосмотр ...
  • Молдова рассматривает закупки газа для выработки электр ...
  • Развеян миф о безвредности электромобилей для окружающе ...
  • О казачестве как части приднестровской идентичности гов ...
  • Лишение свободы. Мужчина проникал в дома незнакомцев и ...
  • ЦИК Молдовы не выдал разрешения на проведение экзитпола ...
  • Запрет курения на балконах
  • В 99% проб воды из КНР и Британии обнаружили токсичные ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM