29 октября, на улицах города Дубоссары появился эвакуатор. С ним экипаж ГАИ. Инспекторы проверяли те участки дорог, где водители оставляют автомобили, игнорируя запрещающие остановку и стоянку знаки, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
За время рейда к админответственности привлекли трёх водителей. Все заплатили штраф 184 рубля ПМР (п. 3 ст. 12.20 КоАП ПМР). Также нарушители заплатили за выезд эвакуатора, вызванного для перемещения транспортных средств на специальную штрафстоянку в соответствии с п 1 ст. 28.13 КоАП ПМР.
Два автолюбителя успели забрать машины до приезда эвакуатора. Водителю «БМВ» повезло меньше всех. Он заплатил не только за вызов эвакуатора, но и за перемещение и хранение иномарки на штрафплощадке.
ГАИ напоминает: соблюдение правил дорожного движения – это забота о безопасности всех участников движения. Будьте внимательны и дисциплинированны на дорогах!