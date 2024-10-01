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В Дубоссарах нарушителей парковки привлекли к ответственности

В Дубоссарах нарушителей парковки привлекли к ответственности
фото: пресс-центр МВД ПМР

29 октября, на улицах города Дубоссары появился эвакуатор. С ним экипаж ГАИ. Инспекторы проверяли те участки дорог, где водители оставляют автомобили, игнорируя запрещающие остановку и стоянку знаки, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

За время рейда к админответственности привлекли трёх водителей. Все заплатили штраф 184 рубля ПМР (п. 3 ст. 12.20 КоАП ПМР). Также нарушители заплатили за выезд эвакуатора, вызванного для перемещения транспортных средств на специальную штрафстоянку в соответствии с п 1 ст. 28.13 КоАП ПМР.

Два автолюбителя успели забрать машины до приезда эвакуатора. Водителю «БМВ» повезло меньше всех. Он заплатил не только за вызов эвакуатора, но и за перемещение и хранение иномарки на штрафплощадке.

ГАИ напоминает: соблюдение правил дорожного движения – это забота о безопасности всех участников движения. Будьте внимательны и дисциплинированны на дорогах!
  • Вчера, 11:16
  • DTV
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