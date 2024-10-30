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Поддержка предприятий: отсрочка по уплате налогов сохранится в 2025 году

Поддержка предприятий: отсрочка по уплате налогов сохранится в 2025 году
фото: Правительство ПМР

Инициатива Правительства, предполагающая продление в следующем году налоговых преференций для хозяйствующих субъектов, была поддержана парламентариями. Соответствующие изменения в Закон «Об основах налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике» были рассмотрены и приняты на пленарном заседании Верховного Совета сразу в двух чтениях. Участие в работе также приняли представители исполнительной ветви власти во главе с Председателем Правительства Александром Розенбергом, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Негативное воздействие внешних факторов на экономику Приднестровья требует внедрения эффективных механизмов защиты внутренних производителей. Правительство на протяжении всего кризисного периода формирует меры поддержки экономических агентов и граждан. В эту работу активно включены Союз промышленников, аграриев и предпринимателей, а также парламентарии. Значительный блок антикризисных решений – налоговые преференции. Так, уже несколько лет успешно функционирует механизм предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов в республиканский и местные бюджеты без начисления процентов для предприятий, деятельность которых подвергается влиянию негативных внешних факторов. Например, в этом году с 1 января по 1 июля льготы по уплате платежей, подлежащих зачислению в ресбюджет и внебюджетные фонды, получили 8 организаций на общую сумму более 48,5 млн рублей. Местные бюджеты городов и районов оказали поддержку 14 организациям на сумму 14,2 млн рублей.

«Необходимо отметить, что данная мера поддержки в отчетном периоде зарекомендовала себя с положительной стороны. В этом году нами предоставлены отсрочки в уплате налогов крупным бюджетообразующим предприятиям. Как правило, срок действия этих отсрочек предусматривается до конца 2024 года. При этом, учитывая влияние внешних факторов, существует необходимость пролонгации данных мер на 2025 год. В этой связи просим поддержать данный проект» — акцентировал внимание присутствующих заместитель министра финансов – директор Государственной налоговой службы Евгений Кошелев.

По данным Минфина, меры господдержки позволяют стабилизировать финансовое положение таких предприятий в условиях неблагоприятной внешнеэкономической ситуации и сосредоточиться на развитии.

Депутатский корпус единогласно поддержал предложение Правительства. В ближайшее время документ будет направлен на подписание Президенту.

  • Вчера, 11:22
  • DTV
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