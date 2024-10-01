Еженедельно сотрудники таможенных органов фиксируют от 10 до 15 фактов нарушений порядка временного ввоза транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.
Как сообщает пресс-служба ГТК ПМР, большинство случаев сопряжено с нарушением сроков временного ввоза в особенном порядке. Авто продолжали оставаться на территории ПМР с истекшими сроком действия подтверждения об уплате сбора-виньетки, а декларант не воспользовался 30-дневным периодом для продления временного ввоза без применения административных санкций.
Выявляются также факты использования на территории республики автомобилей иностранной регистрации, в отношении которых процедура временного ввоза в особенном порядке ранее не заявлялась. Во всех перечисленных случаях наступает административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст.16.4. (недекларирование транспортного средства) или ч. 3 ст. 16.4. КоАП ПМР (непомещение транспортного средства, ранее ввезенного с уплатой сбора-виньетки, под одну из таможенных процедур в течение 30 дней после истечения срока действия подтверждения об уплате сбора-виньетки).
При совершении указанных правонарушений и дальнейшем заявлении в отношении транспортного средства процедуры временного ввоза в особенном порядке, декларант уплачивает административный штраф, сбор-виньетку за прошедший период времени, в течение которого транспортное средство находилось на территории ПМР без применения временного ввоза в особенном порядке, а также за заявляемый период действия данной таможенной процедуры.
В ГТК обращают внимание: действующий порядок временного ввоза иностранных транспортных средств с уплатой сбора-виньетки является упрощенным. Для того, чтобы не попадать в ситуации, влекущие административную ответственность, важно контролировать дату истечения заявленного периода и вовремя обратиться в таможенный орган для заявления процедуры временного ввоза автомобиля на новый срок.
После завершения периода, за который был оплачен сбор-виньетка, законодательством предусмотрены дополнительные 30 дней (исчисляются со дня, следующего за днем истечения срока действия подтверждения об уплате сбора-виньетки), когда можно заявить временный ввоз транспортного средства без последствий в виде админответственности.
В таком случае подлежит уплате сбор-виньетка за «просроченный» период и за вновь заявляемый срок временного ввоза авто в особенном порядке.
Напоминаем, что уплатить сбор-виньетку на новый период можно не только в пунктах пропуска на границе, но и в таможенных органах внутри республики. Это Тираспольская таможня и ТПП «Станция Тирасполь», Бендерская, Дубоссарская, Рыбницкая таможни и Каменский таможенный пост.