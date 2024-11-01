В Молдове в январе-сентябре 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, объём валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий уменьшился на 6,8% (в сопоставимых ценах), передает noi.md.
Об этом сообщило Национальное бюро статистики РМ, отметив, что это произошло в результате сокращения объемов продукции растениеводства на 15,5%, в то время как объемы продукции животноводства увеличились на 10,9%.
В III квартале текущего года, по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года, производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 10,2%, в том числе продукция растениеводства уменьшилась на 16,7%, а продукция животноводства - выросла на 19,9%.
По данным НБС, в растениеводстве урожай текущего года по сравнению с прошлым годом характеризуется снижением общего урожая всех основных сельскохозяйственных культур.
По предварительной оценке, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в хозяйствах всех категорий составил около 1 млн. 443 тыс. тонн (на 22% меньше аналогичного периода прошлого года), из них урожай пшеницы составил около 1 млн. 194 тыс. тонн. тонн (-23%), ячменя – 199 тыс. тонн (-18%).
Ход уборки урожая в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах с площадью сельскохозяйственных угодий 50 га и более свидетельствует о снижении среднего урожая основных сельскохозяйственных культур.
В то же время, в сфере животноводства производство (прирост) животных (в живом весе) в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2024 года по сравнению с январем-сентябрем 2023 года увеличилось на 19,2%. Это было вызвано ростом производства в сельскохозяйственных предприятиях на 36,5%. При этом в хозяйствах этот показатель снизился на 0,7%.
Несмотря на то, что производство молока в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 17,7%, в хозяйствах всех категорий производство оно снизилось на 0,7% в результате его снижения в хозяйствах на 4%.
Производство яиц в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,9% за счет уменьшения производства в сельскохозяйственных предприятиях на 0,8% и в хозяйствах на 1%.