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2 ноября в Дубоссарах пройдёт митинг, посвящённый павшим защитникам республики

2 ноября в Дубоссарах пройдёт митинг, посвящённый павшим защитникам республики
фото: Министерство обороны Приднестровья

Участники и свидетели тех событий ежегодно собираются на дубоссарском Мемориале Славы, чтобы почтить память павших и вспомнить то, что никогда не должно повториться вновь.

Первая попытка прорваться в город Дубоссары была предпринята вооруженным отрядом полиции особого назначения Молдовы 2 ноября 1990 года. В Дубоссарах в этот день погибли трое молодых парней – Олег Гелетюк, Владимир Готка и Валерий Мицул, еще 16 человек получили ранения. Безоружные люди, взявшись за руки, перегородили дорогу полицейским формированиям Молдовы, рвущимся в город.

2 ноября в Дубоссарах в память о павших защитниках республики, у стелы в микрорайоне Большой Фонтан, пройдёт митинг. Начало мероприятия в 10:00, сообщается на сайте местной госадминистрации.
  • Сегодня, 10:06
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