Участники и свидетели тех событий ежегодно собираются на дубоссарском Мемориале Славы, чтобы почтить память павших и вспомнить то, что никогда не должно повториться вновь.
Первая попытка прорваться в город Дубоссары была предпринята вооруженным отрядом полиции особого назначения Молдовы 2 ноября 1990 года. В Дубоссарах в этот день погибли трое молодых парней – Олег Гелетюк, Владимир Готка и Валерий Мицул, еще 16 человек получили ранения. Безоружные люди, взявшись за руки, перегородили дорогу полицейским формированиям Молдовы, рвущимся в город.
2 ноября в Дубоссарах в память о павших защитниках республики, у стелы в микрорайоне Большой Фонтан, пройдёт митинг. Начало мероприятия в 10:00, сообщается на сайте местной госадминистрации.