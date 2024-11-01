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В Гагаузии обсудили внесение изменений в кодекс о выборах

В Гагаузии обсудили внесение изменений в кодекс о выборах
фото: infotag.md

В Гагаузии обсудили внесение изменений в Кодекс о выборах. Они предусматривают, в частности, что лица, проживающие в автономии меньше 3 лет и не имеющие регистрации по месту жительства в одном из избирательных округов, не смогут участвовать в выборах депутатов Народного собрания, передает infotag.md.

Депутат Владимир Кысса отметил, что инициатива о внесении поправок в законодательство о выборах «очень своевременна».

«Все мы помним, какие карусели, качели происходят во время выборов НСГ. Как массово населенные пункты поднимают свою демографию путем переписки избирателей, путем подвоза. Этого допускать более нельзя», - сказал депутат НСГ.

Автор инициативы, вице-спикер НСГ Георгий Лейчу подчеркнул, что проект соответствует законодательства страны.

Он подчеркнул, что "срок регистрации по месту жительства для голосования должен составлять "не менее 12 месяцев до первого тура выборов в НСГ". Соответствующие изменения будут внесены и в регистр избирателей.

«Это позволит исключить участие в голосование лиц, не имеющих отношения к этой местности и не обладающим таким правом", - отметил Лейчу.
  • Сегодня, 10:08
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