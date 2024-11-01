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Общественный транспорт – под контролем ГАИ

Общественный транспорт – под контролем ГАИ
фото: пресс-центр МВД ПМР

30 октября в Тирасполе сотрудники отдела надзора в сфере транспорта Управления ГАИ провели мероприятие, направленное на профилактику травм в общественном транспорте.

В ходе проверки инспекторы выявили 19 нарушений. Водителям транспортных средств предстоит заплатить штраф, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пятнадцати из них вынесено постановление по п. 1 ст. 12.24 КоАП ПМР за нарушение правил перевозки пассажиров.

Два водителя были привлечены к админответственности за нарушение правил перевозки багажа.

Один водитель был оштрафован за несоблюдение требований дорожной разметки. И ещё один – за неисправность транспортного средства.

Сотрудники ГАИ регулярно проводят мероприятия, направленные на снижение травматизма и выявление водителей, нарушающих правила перевозки пассажиров и багажа.

Госавтоинспекция напоминает водителям, а также пассажирам о важности соблюдения установленных норм и правил.
  • Сегодня, 10:12
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