Китайский интернет-магазин Temu подозревается в распространении поддельных фармацевтических препаратов, косметики и игрушек.
Европейский Союз начал официальное расследование против китайского интернет-магазина Temu из-за опасений продаж нелегальных товаров. Об этом пишет The Guardian в четверг, 31 октября.
В Еврокомиссии заявили об опасениях, что платформа, принадлежащая PDD Holdings, нарушает новый закон о цифровых услугах (DSA), регулирующий деятельность технологических компаний. Temu не имеет достаточно надежных систем для остановки повторного появления недобросовестных продавцов, продукты которых появляются снова, иногда в течение нескольких дней после удаления и продажи поддельной продукции, передает korrespondent.net.
Беспокойство по поводу продажи поддельных продуктов, фармацевтических препаратов, косметики и игрушек выражали разные органы власти по всей Европе, особенно в Германии, Дании и Ирландии.
"Мы получили много информации от других органов власти, но есть реальные подозрения, что делается недостаточно, не эффективно, чтобы действительно предотвратить распространение нелегальной продукции", - сказал чиновник Еврокомиссии.
В ЕС также обеспокоены агрессивной тактикой продаж на платформе с "призывающим дизайном", включая "игровые вознаграждения".
Если будет установлено, что компания нарушила закон о цифровых услугах, ей грозят большие штрафы. В Еврокомиссии подчеркивают, что на этом этапе это лишь подозрения и что расследование призвано выяснить, является ли проблема системной.
С момента запуска в апреле 2023 года китайский интернет-магазин Temu быстро развился на рынке ЕС, продавая все - от косметики до одежды, а также мебели и техники - непосредственно из Китая, и имеет около 100 миллионов пользователей.