Средняя цена газа в Европе по итогам октября выросла на 10%, до около $456 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС.
При этом в ходе торгов накануне цена резко обвалилась на 5% к концу дня. В итоге, если 30 сентября фьючерсы на газ торговались около $444 за 1 тыс. куб. м, то 31 октября торги закрылись на уровне $432 - на 2,7% ниже по сравнению с концом прошлого месяца.
В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла около $408 за 1 тыс. куб. м, но затем до апреля происходило ее постепенное снижение: в январе - до $337 (на 53% ниже в годовом выражении), в феврале - до $288 (-51%), в марте - до $302 (-38%). После этого цены вновь начали расти: в апреле - до $320 (-33%), в мае - до $357 (+0,2%), в июне - до $384 (на 5% выше год к году), в июле - до $366 (+9%), в августе - до $437 (+10%), в сентябре - до $416 (-0,3%), в октябре - до $456 (-11%).
Рост средней стоимости газа произошел из-за некоторых факторов. Этому способствовали увеличение спроса на СПГ в Европе перед началом отопительного сезона, значительно возросший отбор газа из хранилищ, перебои с поставками из Норвегии в конце месяца. При этом подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе сейчас заполнены более чем на 95%. В них находится более 105,5 млрд куб. м газа.
Опасений рынку также добавили новый виток конфликта Израиля и Ирана и остающийся на повестке вопрос продления договора о транзите российского газа через украинскую территорию, который истекает в конце 2024 года. Кроме того, массированная атака в августе со стороны ВСУ на Курскую область, где находится газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", продолжает оказывать давление на котировки газа в Европе.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер обращал внимание на появление спекулятивного капитала на европейском рынке газа, который приводит к росту волатильности цен в регионе. Среднегодовая цена газа в Европе, которая складывается к концу 2024 года, в два раза выше, чем средняя цена периода 2016-2020 годов, отмечал он.