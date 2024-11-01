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"Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу" в объеме 42,4 млн куб. м

"Газпром" подает газ Европе через Украину на "Суджу" в объеме 42,4 млн куб. м
Фото: Median.Az

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в Курской области. Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам представитель "Газпрома", сообщает ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 2 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м, в среднем в октябре - более 42 млн куб. м.

6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится ГИС "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину. Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Между тем в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.

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