С 1 ноября в пункте пропуска «Бендеры (Кишинев)» движение грузового транспорта в направлении въезда в республику осуществляется по выделенной полосе.
Разделение грузового и пассажирского трафика по линии «импорт» стало возможным после запуска в эксплуатацию площадки для большегрузов. С целью обеспечения быстрого прохождения таможенных операций здесь создана зона таможенного контроля, установлены средства визуального контроля, в скором времени появится модуль с рабочими местами для инспекторов, передает пресс-служба ГТК ПМР.
Сейчас площадка готова принять одновременно до 10 грузовых автомобилей. По словам водителей, такое решение облегчит пересечение границы как для грузового транспорта, так и для легкового и пассажирского. Это особенно актуально в условиях повышенной нагрузки на данный пункт пропуска (на него приходится треть грузопотока республики). С начала года здесь оформлено товаров, перемещаемых индивидуальными предпринимателями, на сумму порядка 5,5 млн долл. США, что составляет 34% от общего товарооборота всех ТПП.
Инфраструктурный проект по созданию комфортных условий пересечения границы на ТПП «Бендеры (Кишинев)» реализуется по поручению Президента ПМР Вадима Красносельского совместно с государственной администрацией г. Бендеры. С ростом загруженности этого участка границы, за последние два года здесь возведен досмотровый бокс, размещен модуль ГУП «Таможенный брокер», введен в эксплуатацию объект общего пользования, организована дополнительная полоса на линии «экспорт». Следующий шаг – строительство еще одной полосы в направлении выезда.
Как отметил председатель таможенного комитета Валентин Грабко, проекты по развитию инфраструктуры на границе находятся в фокусе особого внимания руководства республики. На сегодняшний день они охватывают ключевые ТПП, через которые осуществляется основной товаро- и пассажиропоток. Так, в этом году возведены досмотровые боксы на ТПП «Бычок», ТПП «Каушаны», проводятся работы по установке грузовых весов на ТПП «Вадул-луй-Водэ», на ТПП «Мост Рыбница» возведен навес, здесь же планируется строительство досмотрового бокса.
Основная цель – обеспечение беспрепятственного прохождения товаров и транспортных средств через границу, а также создание комфортных условий для граждан и перевозчиков на всех пунктах пропуска.