Цены на молоко у частных лиц при закупке перерабатывающими предприятиями больше не будут регулироваться государством. Решение об этом было принято на одном из совещаний в Правительстве в середине месяца. С 23 октября норма, прописанная в новой реакции приказа Министерства экономического развития ПМР «Об определении цены закупки цельного коровьего молока», вступила в силу. Теперь закупка молока по фиксированным ценам будет проходить только у крестьянско-фермерских хозяйств и юридических лиц, передает пресс-служба Правительства.
До сих пор цена при закупке молока у населения была 6 рублей 50 копеек за 1 кг. Однако физические лица, которые сегодня в республике занимаются животноводством в личных подсобных хозяйствах, не могут составить конкуренцию тем же КФХ. Это подтверждают данные, представленные Министерством сельского хозяйства.
В течение последних трех лет объемы молока от населения, которое закупают переработчики, постепенно снижаются. Так, если в 2022 году перерабатывающие предприятия республики покупали у физических лиц в год почти 6,5 тысяч тонн молока, то по прогнозам этого года закупки молока у населения сократятся почти в два раза.
Тенденция будет сохраняться, считают представители перерабатывающих предприятий. Спрос на сырье формируется, исходя из количества перерабатывающих предприятий, эффективности их работы и среднегодовой производственной мощности, затрат на производство и переработку молока и молочной продукции. Предприятия выполняют, в первую очередь, договорные обязательства по приемке молочного сырья перед сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами, где обеспечен санитарно-ветеринарный контроль, проводится селекционно-племенная работа, обеспечено сбалансированное кормление, а значит и качественное молоко в течение всего года – не менее 3,5% базисной жирности молока.
Установление закупочных цен на молоко и доплата организациям и КФХ в размере 1 рубль за 1 кг молока базисной жирности 3,5% из Фонда поддержки сельского хозяйства ПМР позволило увеличить рентабельность молочной отрасли. Сейчас, когда основными производителями молока становятся именно крупные фермы, улучшилось и качество молочного сырья, что естественным образом сказалось на качестве и конкурентоспособности на внутреннем рынке товаров от местных производителей.
Что же касается физических лиц, которые сегодня занимаются в республике животноводством в личных подсобных хозяйствах, то они, считает Председатель Правительства Александр Розенберг, должны ориентироваться на собственные нужды. А при желании расширяться, им следует переходить в категорию КФХ и юридических лиц, получая при этом поддержку от государства.