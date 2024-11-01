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МВД ПМР информирует: 8 и 9 ноября паспортные отделы УпВМ МВД ПМР работать не будут

МВД ПМР информирует: 8 и 9 ноября паспортные отделы УпВМ МВД ПМР работать не будут
фото: пресс-центр МВД ПМР

8 и 9 ноября 2024 года приём граждан территориальными паспортными отделами (отделениями) УпВМ МВД ПМР производиться не будет.

Оформление или продление регистрации иностранных граждан, временно пребывающих на территории Приднестровья, в период с 7 по 10 ноября 2024 года включительно будет осуществляться дежурными частями территориальных ОВД, информирует пресс-центр МВД ПМР.

Иностранным гражданам, приехавшим на период временного пребывания в г. Тирасполь, в указанные дни надлежит обращаться в столичное УВД. Иностранным гражданам, прибывшим в г. Днестровск, – в Днестровский ГОВД.

Иностранцам, прибывшим в другие населённые пункты Приднестровья, надлежит обращаться в городские и районные отделы милиции по месту пребывания.

Приём граждан по всем вопросам будет возобновлен 11 ноября. График работы: с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 17:30.
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