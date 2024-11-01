Впервые в Украине создано подробное руководство для правоохранительных органов, которое поможет эффективно расследовать дела о жестоком обращении с животными. Методические рекомендации "Как защитить животных от жестокого обращения" стали результатом совместной работы специалистов различных областей: юристов, правоохранителей, общественных активистов и ученых, пишет edinaya-odessa.org.
Документ посвящен практическим аспектам и процессуальным особенностям досудебного расследования уголовных дел, связанных с жестоким обращением с животными (статья 299 Уголовного кодекса Украины). В рекомендациях подробно рассмотрены вопросы квалификации преступлений, отграничения жестокого обращения от схожих правонарушений (например, незаконной охоты) и особенности проведения следственных действий.
Особое внимание уделено необходимости четкой организации процесса расследования, сбору и сохранению доказательств, а также соблюдению норм Уголовно-процессуального кодекса Украины. Авторы подчеркивают, что эффективное расследование дел о жестоком обращении с животными не только защищает животных, но и предотвращает совершение подобных преступлений в будущем.
Руководитель отдела управления организации работы и методического обеспечения Главного следственного управления Нацполиции Владислав Бурлака отметил, что рекомендации уже направлены в профильные учебные заведения и территориальные следственные подразделения для изучения и практического применения.