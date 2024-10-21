Майя Санду, Александр Стояногло. Коллаж: X / Maia Sandu, Wikipedia / Privesc.Eu Moldova/источник: eadaily.com
Второй тур выборов президента начался в Молдове между действующим главой республики Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло, который критикует проводимую Кишиневом политику конфронтации с Москвой. В 07:00 в стране открылось 1 988 избирательных участков.
В выборах 20 октября приняли участие одиннадцать кандидатов, никто из которых не заручился поддержкой большинства голосов для победы в первом туре. Санду получила 42,49%, а Стояногло - 25,95%. В этот же день прошел референдум о внесении в конституцию Молдовы поправок о необратимости европейского курса страны, который поддержали всего 50,35%. Такой результат неприятно удивил избирательный штаб Санду, которая трижды переносила брифинг, а затем заявила о попытках вмешательства в выборы и подкупе избирателей. Однако итоги референдума 31 октября были подтверждены Конституционным судом, который разрешил внесение поправок в основной закон, передает ТАСС.
За выборами будут следить более 2 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ и некоторых других организаций, а также иностранные дипломаты. Представители России, а также структур СНГ не были приглашены на выборы. Кроме того, власти республики сократили количество избирательных участков в России с необходимых 29 до 2, которые открываются на территории посольства Молдовы в Москве. Как считает оппозиция в Кишиневе, преграды связаны с политическими предпочтениями сотен тысяч молдавских избирателей в России, которые в основной массе не поддерживают прозападное правительство в Кишиневе.
Всего в 37 странах к этим выборам будет открыт 231 избирательный участок. А молдавские избиратели в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии также впервые получили возможность проголосовать по почте.
Голосование завершится в 21:00. Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примет участие одна пятая часть избирателей. Первые предварительные итоги ЦИК обычно озвучивает уже через час после окончания голосования. Победителем президентских выборов будет признан кандидат, получивший большинство голосов.
На выборах президента Молдовы выросла явка по сравнению с первым туром
Явка на выборах президента Молдавии к 08:30 составила 3,61%, сообщается на сайте Центризбиркома, пишет ria.ru.
Как уточняется, в голосовании уже приняли участие свыше 99 тысяч человек. В первом туре к этому часу проголосовали более 65 тысяч человек (2,38% избирателей).
На зарубежных участках в выборах поучаствовали свыше десяти тысяч избирателей (в первом туре — около 5,6 тысячи человек).