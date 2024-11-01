Дубы, клёны, сосны, можжевельник, саженцы фисташкового дерева, граната, киви, хурмы, а также множество различных сортов цветов. Всё это и не только можно было увидеть и приобрести на первой в республике специализированной выставке-ярмарке декоративных растений, которая прошла в республиканском ботаническом саду. Среди участников не только местные хозяйства, но и садоводы-любители, частные предприниматели из разных уголков Приднестровья.
Первый заместитель директора по науке Республиканского ботанического сада Галина Будза рассказала, что основная цель выставки - популяризация декоративного садоводства среди населения, передает novostipmr.com.
«Многие люди на своих приусадебных участках отказываются выращивать плодовые деревья и овощные культуры: не все могут, не всем позволяет время и здоровье. И очень многие хотят видеть красоту возле дома. Сегодня здесь можно приобрести именно такие насаждения», - отметила Галина Будза.
Специалист рассказала, что среди садоводов-любителей есть такие мастера, которые выращивают и ухаживают за растениями не хуже профессионалов. Но они не всегда готовы выходить со своей продукцией на рынки, а нынешняя выставка-ярмарка - прекрасная возможность показать свои достижения, познакомиться с покупателями, изучить покупательский спрос.
Яркий тому пример - тираспольчанка Елена. Порядка восьми лет она вместе с сестрой серьёзно увлекается садоводством. Говорит, что её любовь к растениям началась с туи – самого неприхотливого дерева. А затем в доме появились цветочные композиции и множество других растений.
Сегодня девушка представила разные сорта своих любимых туй, а также душистый розмарин, хризантемы и многое другое. Все экземпляры уличные, хорошо приживаются: главное - влага и доступ к солнечному свету.
А вот ГУП «Приднестровье-лес» из своего питомника в Кицканском лесничестве на выставке заявило порядка 40 сортов растений. Среди них ёлка голубая, ёлка обыкновенная, туя шаровидная, можжевельник, самшит, орех, дуб, клён, мыльное дерево: покупатели обязательно найдут там что-то по душе. Цены от 10 рублей до 300 рублей в зависимости от возраста саженца.
Одними из многочисленных покупателей стало семейство Беспаловых из Тирасполя. Жительница столицы Инна Беспалова призналась, что на протяжении трёх лет увлекается дачным хозяйством.
«Посадила культурные растения, ягодные, фруктовые. На ярмарку пришла за очередной красотой, чтобы сделать цветники. Раньше необходимые растения покупала в питомнике Дендрария, а сейчас кое-что купила на этой выставке. Уже приобрели хурму, фисташку и жимолость. Присматриваюсь к розочкам», - рассказала тираспольчанка.
Одним из приятных сюрпризов для покупателей стал розыгрыш призов. Главным призом стала ёлка. Остальные участники получили подарки от местных садоводов.
К слову, для всех желающих в этот день организовали экскурсию по Ботаническому саду.
Подобные выставки организаторы планируют проводить ежегодно.