Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены антимонии писателя Семена Когана.
Антимонии про войну и мир
Наш мир настолько прекрасен, что никакая война не сделает его лучше! * * * Война предполагает изменение к лучшему для тех, кому хуже! * * * Какой мир – такая и война! * * * Мир нужен каждому, кто мечтает о войне! * * * Война делает человека лучше, если успевает! * * * Мир не без добрых людей, война – не без злых! * * * На войне всегда погибают. Чаще те, кто не хотят! * * * Для войны всегда не хватает жизней и излишеств! * * * Человек несовершенен. Война помогает ему сознать это! * * * Нормальному человеку не нужны ни мир, ни воина. Ему нужна нормальная жизнь! * * * Когда объявляют любую войну, нарушают любой мир! * * * Для войны всегда не хватает одной пули – её зачинщику! * * * Если война приносит несчастье, почему в ней ищут счастье? * * * Потому и суровые законы войны, что не суровые – незаконны! * * * Единственное, кому война выгодна – это гранате со слезоточивым газом. * * * Чтобы за мир бороться каждый день, должна быть война каждую ночь! * * * Человек воюет для того, чтобы в первую очередь победить самого себя! * * * На войне нет победителей. Всегда что-нибудь проигрывают! * * * Жизнь – борьба! Борьба – это война миру! * * * За мир надо бороться всеми средствами войны! * * * Мы боремся за мир не потому, что хотим войны, а оттого, что не хотим чего-то в мире! * * * Если время собирать камни, нужна война, чтобы их разбрасывать! * * * Если война забывается, мир не прощается! * * * У войны свои правила- на тот свет отправила! * * * Пока есть последний солдат, может быть и последняя война! * * * За мир надо бороться чистыми руками. Смывайте грязь войны! * * * Когда идет война нервов, побеждает психушка! * * * Война – это способ сосуществования человеческими методами! * * * Если всё равно умирать, не проще ли от войны- ускоренными методами? * * * Проблемы войны и мира всегда будоражили воображение, пока не побеждали, способные воображать! * * * Война – это способ проводить время без скуки и покоя! * * * Сначала – поле брани, после – поле чудес! * * * Если мир входящему, значит выходящему – война? * * * Войне нужны герои. Миру – изгои! * * * Сколько мир не утверждай, война все равно не поверит! * * * Если у войны – не женское лицо, кто готов утверждать, что у мира – мужская физиономия? * * * Многие рождаются для мира, а умирают ради войны! * * * Если счастье в войне, то посылают на смерть несчастных! * * * Если война подлая, то только потому, что мир этому содействует! * * * Нету войны плохой и хорошей. Любая война – брутто! * * * Лучше плохой мир внутри себя, чем хорошая война снаружи! * * * Лучше хорошая война внутри себя, чем нехороший мир – снаружи! * * * Мир строится на войне, пока война не разрушает мир! * * * Мир платит за войну большие деньги! Война расплачивается за мир большими жизнями! * * * У войны – свои законы! У мира – свое беззаконие! * * * За мир – дерутся, за войну – убивают! * * * Если мир – надо бороться. Если война – надо убивать! * * * Хуже войны бывает только другая война! * * * Хотите добиться мира, добейте войну! * * * Мир приходит и уходит, война – остается! * * * В мире все гармонично: рождение, жизнь, война и смерть! * * * Да здравствует мир между всеми народами войны! * * * Дайте человеку мир, и он будет биться за него до последнего вздоха! * * * И на войне можно быть счастливым – от несчастья другого! * * * Мир рождается на войне. Война умирает в мире! * * * За миром не угнаться, от войны не убежать! * * * Человеку нужна война, чтобы укрепить мир! И не нужен мир, чтобы расшатать войну! * * * Если мир и безумный, то только потому, что рассчитывает на разумность войны! * * * Порой мир – хуже войны, если это – мир преступников! * * * Для мира надо быть богатым, для войны – глупым! * * * Когда двое дерутся, третий оказывается в полиции! * * * У мира нет гарантий, как и у войны не бывает сомнений! * * * Война всегда что-то приносит, унося самое важное – человеческие жизни! * * * На земле постоянно происходят войны. И наше счастье, что мы в них участвуем лишь по телевизору! * * * Люди с легкостью готовы жертвовать чужими жизнями, чтобы утвердиться своими! * * * У войны нет конца. Ей все время делают обрезание! * * * Война – это деньги. Чтобы ими воспользоваться, нужен мир! * * * Для нас наступает война в тот момент, когда наших близких призывают убивать не наших! * * * Высшая справедливость войны – убийство невиновных! * * * Война – это состояние души! * * * Войну начинают идиоты, а заканчивают руины! * * * Война и мир – две стороны медали. А жизнь всегда на ребре между ними! * * * Война – это ненависть, воплощенная в барельефы! * * * Если миру требуются жертвы, то войне – герои! * * * По большому счету война никому не нужна, но по маленьким счетам надо расплачиваться! * * * У войны нет конца, как и у мира нет начала! * * * За каждой войной кто-то стоит, сидит или лежит! * * * Война – для смерти! Мир – для войны! * * * Отечественная война – для отцов! Но все войны – для матерей! * * * Мир всегда в состоянии войны! Война никогда не в мирном состоянии! * * * Войне нужны герои, миру – изгои! * * * Война – это огромное состояние мира, которое постоянно разрушается! * * * Война – это лишние заботы о мире! * * * Дайте людям войну, и они начнут с ней воевать! Заберите войну, и люди начнут воевать с миром! * * * За войну платят, за мир – расплачиваются. * * * За мир платят, за войну – расплачиваются! * * * Война – боль! Мир -ее преодоление! * * * Мир – боль! Война – её преодоление! * * * Война – не для слабых! Мир – не для сильных! * * * Война без героев, что герои без пьедестала! * * * У войны нет выбора. Она выбирается! * * * Если война приходит, значит это кому-то надо! Если уходит, было надо! * * * В каждой войне есть победители! В каждом мире – есть побежденные! * * * У мира нет выбора, потому и выбирается война! * * * Чтобы жить в мире, надо пережить войну! * * * Война – это мир в экстремальной ситуации! * * * Мир делает войну! Война переделывает мир! * * * Миру нужна война также, как войне не нужен мир! * * * Война – тоже жизнь, но на грани смерти! * * * Жизнь держится на войне, и распадается – в мире! * * * Если в мире умирают, то на войне погибают! * * * В мире больше надгробных плит, на войне – надгробных памятников! * * * У мира нет альтернативы. Он должен постоянно воевать и побеждать войну! * * * Война – это состояние мира, которое хотят перераспределить! * * * За мир надо бороться! За войну – надо победить! * * * У войны нет правды. Есть лишь победы и поражения! * * * Если на войне убивают, значит это – плачевные итоги мира! * * * Все проходит! Война в мире остается! * * *