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Антимонии от Семена Когана

Антимонии от Семена Когана
изображение: открытые источники

Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.

Вашему вниманию представлены антимонии писателя Семена Когана.

Антимонии про войну и мир

Наш мир настолько прекрасен, что никакая война не сделает его лучше!
* * *
Война предполагает изменение к лучшему для тех, кому хуже!
* * *
Какой мир – такая и война!
* * *
Мир нужен каждому, кто мечтает о войне!
* * *
Война делает человека лучше, если успевает!
* * *
Мир не без добрых людей, война – не без злых!
* * *
На войне всегда погибают. Чаще те, кто не хотят!
* * *
Для войны всегда не хватает жизней и излишеств!
* * *
Человек несовершенен. Война помогает ему сознать это!
* * *
Нормальному человеку не нужны ни мир, ни воина. Ему нужна нормальная жизнь!
* * *
Когда объявляют любую войну, нарушают любой мир!
* * *
Для войны всегда не хватает одной пули – её зачинщику!
* * *
Если война приносит несчастье, почему в ней ищут счастье?
* * *
Потому и суровые законы войны, что не суровые – незаконны!
* * *
Единственное, кому война выгодна – это гранате со слезоточивым газом.
* * *
Чтобы за мир бороться каждый день, должна быть война каждую ночь!
* * *
Человек воюет для того, чтобы в первую очередь победить самого себя!
* * *
На войне нет победителей. Всегда что-нибудь проигрывают!
* * *
Жизнь – борьба! Борьба – это война миру!
* * *
За мир надо бороться всеми средствами войны!
* * *
Мы боремся за мир не потому, что хотим войны, а оттого, что не хотим чего-то в мире!
* * *
Если время собирать камни, нужна война, чтобы их разбрасывать!
* * *
Если война забывается, мир не прощается!
* * *
У войны свои правила- на тот свет отправила!
* * *
Пока есть последний солдат, может быть и последняя война!
* * *
За мир надо бороться чистыми руками. Смывайте грязь войны!
* * *
Когда идет война нервов, побеждает психушка!
* * *
Война – это способ сосуществования человеческими методами!
* * *
Если всё равно умирать, не проще ли от войны- ускоренными методами?
* * *
Проблемы войны и мира всегда будоражили воображение, пока не побеждали, способные воображать!
* * *
Война – это способ проводить время без скуки и покоя!
* * *
Сначала – поле брани, после – поле чудес!
* * *
Если мир входящему, значит выходящему – война?
* * *
Войне нужны герои. Миру – изгои!
* * *
Сколько мир не утверждай, война все равно не поверит!
* * *
Если у войны – не женское лицо, кто готов утверждать, что у мира – мужская физиономия?
* * *
Многие рождаются для мира, а умирают ради войны!
* * *
Если счастье в войне, то посылают на смерть несчастных!
* * *
Если война подлая, то только потому, что мир этому содействует!
* * *
Нету войны плохой и хорошей. Любая война – брутто!
* * *
Лучше плохой мир внутри себя, чем хорошая война снаружи!
* * *
Лучше хорошая война внутри себя, чем нехороший мир – снаружи!
* * *
Мир строится на войне, пока война не разрушает мир!
* * *
Мир платит за войну большие деньги! Война расплачивается за мир большими жизнями!
* * *
У войны – свои законы! У мира – свое беззаконие!
* * *
За мир – дерутся, за войну – убивают!
* * *
Если мир – надо бороться. Если война – надо убивать!
* * *
Хуже войны бывает только другая война!
* * *
Хотите добиться мира, добейте войну!
* * *
Мир приходит и уходит, война – остается!
* * *
В мире все гармонично: рождение, жизнь, война и смерть!
* * *
Да здравствует мир между всеми народами войны!
* * *
Дайте человеку мир, и он будет биться за него до последнего вздоха!
* * *
И на войне можно быть счастливым – от несчастья другого!
* * *
Мир рождается на войне. Война умирает в мире!
* * *
За миром не угнаться, от войны не убежать!
* * *
Человеку нужна война, чтобы укрепить мир! И не нужен мир, чтобы расшатать войну!
* * *
Если мир и безумный, то только потому, что рассчитывает на разумность войны!
* * *
Порой мир – хуже войны, если это – мир преступников!
* * *
Для мира надо быть богатым, для войны – глупым!
* * *
Когда двое дерутся, третий оказывается в полиции!
* * *
У мира нет гарантий, как и у войны не бывает сомнений!
* * *
Война всегда что-то приносит, унося самое важное – человеческие жизни!
* * *
На земле постоянно происходят войны. И наше счастье, что мы в них участвуем лишь по телевизору!
* * *
Люди с легкостью готовы жертвовать чужими жизнями, чтобы утвердиться своими!
* * *
У войны нет конца. Ей все время делают обрезание!
* * *
Война – это деньги. Чтобы ими воспользоваться, нужен мир!
* * *
Для нас наступает война в тот момент, когда наших близких призывают убивать не наших!
* * *
Высшая справедливость войны – убийство невиновных!
* * *
Война – это состояние души!
* * *
Войну начинают идиоты, а заканчивают руины!
* * *
Война и мир – две стороны медали. А жизнь всегда на ребре между ними!
* * *
Война – это ненависть, воплощенная в барельефы!
* * *
Если миру требуются жертвы, то войне – герои!
* * *
По большому счету война никому не нужна, но по маленьким счетам надо расплачиваться!
* * *
У войны нет конца, как и у мира нет начала!
* * *
За каждой войной кто-то стоит, сидит или лежит!
* * *
Война – для смерти! Мир – для войны!
* * *
Отечественная война – для отцов! Но все войны – для матерей!
* * *
Мир всегда в состоянии войны! Война никогда не в мирном состоянии!
* * *
Войне нужны герои, миру – изгои!
* * *
Война – это огромное состояние мира, которое постоянно разрушается!
* * *
Война – это лишние заботы о мире!
* * *
Дайте людям войну, и они начнут с ней воевать! Заберите войну, и люди начнут воевать с миром!
* * *
За войну платят, за мир – расплачиваются.
* * *
За мир платят, за войну – расплачиваются!
* * *
Война – боль! Мир -ее преодоление!
* * *
Мир – боль! Война – её преодоление!
* * *
Война – не для слабых! Мир – не для сильных!
* * *
Война без героев, что герои без пьедестала!
* * *
У войны нет выбора. Она выбирается!
* * *
Если война приходит, значит это кому-то надо! Если уходит, было надо!
* * *
В каждой войне есть победители! В каждом мире – есть побежденные!
* * *
У мира нет выбора, потому и выбирается война!
* * *
Чтобы жить в мире, надо пережить войну!
* * *
Война – это мир в экстремальной ситуации!
* * *
Мир делает войну! Война переделывает мир!
* * *
Миру нужна война также, как войне не нужен мир!
* * *
Война – тоже жизнь, но на грани смерти!
* * *
Жизнь держится на войне, и распадается – в мире!
* * *
Если в мире умирают, то на войне погибают!
* * *
В мире больше надгробных плит, на войне – надгробных памятников!
* * *
У мира нет альтернативы. Он должен постоянно воевать и побеждать войну!
* * *
Война – это состояние мира, которое хотят перераспределить!
* * *
За мир надо бороться! За войну – надо победить!
* * *
У войны нет правды. Есть лишь победы и поражения!
* * *
Если на войне убивают, значит это – плачевные итоги мира!
* * *
Все проходит! Война в мире остается!
* * *
  • Сегодня, 10:49
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