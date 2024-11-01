Несмотря на достаточные резервы валюты, Молдова будет зависеть от международной финансовой помощи для удовлетворения своих потребностей, - считают экономисты Всемирного банка (ВБ). Как передает агентство infotag.md, в новом отчете банка о перспективах развития экономики Молдовы говорится, что дефицит бюджета будет оставаться высоким.
В текущем году экономисты ВБ прогнозируют данный показатель уровне 4,1% по отношению к ВВП, что они связывают с «давлением на расходы на заработную плату и покупку товаров и услуг».
«Доходы, как доля ВВП, снизятся по мере нормализации иностранных грантов после временного увеличения, вызванного недавними кризисами. Однако сильный рост зарплат позволит сохранить сборы подоходного налога с населения на удовлетворительном уровне, а таможенные сборы останутся высокими по мере ускорения импорта», - говорится в цитируемом агентством документе.
Банк прогнозирует, что в среднесрочной перспективе дефицит бюджета снизится примерно до 3% ВВП к 2026 г., поскольку меры бюджетной поддержки будут постепенно свернуты.
В банке полагают, что социальные расходы останутся крупнейшей категорией расходов, но будут адресными, что отражает усилия по повышению эффективности Фонда снижения энергетической уязвимости и других социальных программ.
«Бюджетная консолидация будет поддерживаться мерами по улучшению мобилизации внутренних доходов, включая корректировку акцизных сборов, введение НДС на транспортные средства и улучшения налогового администрирования. Государственный долг останется устойчивым. Согласно последнему совместному анализу устойчивости долга 2023 г., проведенному Международным валютным фондом и ВБ, Молдова оценивается как страна с низким риском внешнего кризиса и умеренным риском общего кризиса государственного долга», - прогнозирует банк.