В конце октября несколько российских городов анонсировали введение у себя туристического налога с 1 января 2025 года — даты, когда на федеральном уровне эту возможность получат регионы. Так, новый сбор появится в Казани, Перми, Новосибирске, Владимире, Муроме. Его будут платить при проживании в гостиницах, хостелах, санаториях. Он заменит курортный сбор и начнет действовать сразу после принятия соответствующего закона местными властями, передает iz.ru.
Что такое туристический налог • Туристический налог появился в Налоговом кодексе в июле 2024 года. Это новый вид местного налога, который могут, но не обязаны вводить и собирать муниципалитеты. Он взимается при проживании в объектах, которые находятся в реестре классифицированных средств размещения. В их число входят гостиницы, отели, хостелы, мотели, туристские базы, санатории, дома отдыха, пансионаты и пр.
• Возможность взимать новый налог появится у регионов с 1 января 2025 года. Решение о его введении принимают муниципальные образования, а также органы власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и федеральной территории «Сириус». Принять соответствующий закон нужно как минимум за месяц до того, как начнется взимание налога.
• Размер туристического налога зависит от стоимости суточного проживания в объекте размещения. Ставка составляет 1%, но не менее 100 рублей за одни сутки. Со временем предусмотрено повышение ставки до 5% с 2029 года.
• От туристического налога освобождаются все федеральные категории льготников, такие как ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй групп, Герои России и Советского Союза. Местные власти могут добавлять льготные категории на свое усмотрение. Например, освобождать от налога несовершеннолетних и тех, кто имеет постоянную прописку на территории муниципалитета.
• Оплачивать налог будут не сами постояльцы, а владельцы и арендаторы объекта размещения. Они должны будут отчитываться и переводить средства в бюджет каждый квартал. Средства будут перечисляться в муниципальный бюджет и должны тратиться на строительство, обслуживание и реконструкцию туристической инфраструктуры.
Отличие от курортного сбора
• С 2018 года в России действует похожая мера поддержки туристических регионов — курортный сбор. Его продолжат взимать до 31 декабря, после чего он будет заменен новым налогом. Между двумя видами отчислений есть несколько заметных отличий.
• Курортный сбор собирается только в городах и регионах, которые были определены правительством РФ. В 2024 году он действует в туристических районах Краснодарского и Ставропольского края, Санкт-Петербурге, Белокурихе Алтайского края и на федеральной территории «Сириус». До 2022 года курортный сбор также действовал в Крыму.
• Стоимость курортного сбора составляет от 30 до 100 рублей за сутки с человека, но без учета первого дня заселения. Оплачивать его должны постояльцы старше 18 лет и не имеющие постоянной регистрации на территории региона.
• Курортный сбор не входит в стоимость проживания и оплачивается отдельно при выселении из объекта размещения. За отказ оплачивать сбор регион может оштрафовать путешественника. Например, в Ставропольском крае наказание составляет до 4 тыс. рублей.
Где будут взимать туристический налог
• Ввести у себя туристический налог может любое из около 17 тыс. муниципальных образований России. Для этого достаточно вовремя принять соответствующий закон. В этой связи не существует исчерпывающего списка территорий, где налог будет действовать. И путешественникам, и владельцам гостиниц стоит заранее узнать, что на этот счет решили местные власти.
• В некоторых регионах решили, что не станут принимать туристический налог. Об этом объявили власти Крыма, Тюменской и Свердловской областей. Но в большинстве субъектов положительно отнеслись к новой идее.
• Туристический налог легализовали в Казани, Новосибирске, Омске, Владивостоке, Сочи, Архангельске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Перми, Тамбове, в городах Краснодарского, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Владимирской, Ростовской и Калининградской областей. Еще в нескольких населенных пунктах рассматривают возможность принятия налога.
На что повлияет туристический налог
• Введение налога повысит цены на проживание в недорогих гостиницах класса две-три звезды и ударит по малоимущим слоям населения, которые ими пользуются, в этом уверены в туротрасли. При том, что налог составляет 1%, платить минимальную ставку в 100 рублей придется за любое жилье дешевле 10 тыс. рублей в сутки. В сегменте бюджетного размещения это приведет к росту цен — владельцам ничего не останется, кроме как вшить налог в стоимость.
• Небольшое преимущество над легальными объектами размещения, входящими в реестр, получат арендаторы квартир и комнат, которых налог не коснется. Это вовлечет больше участников в «серый» сегмент рынка размещения, хотя большого экономического влияния на отрасль также не ожидается. Ситуация изменится, когда ставка налога станет выше и достигнет 5%.
• По сравнению с курортным сбором, взимание туристического налога станет удобнее и для клиентов, и для предпринимателей. Первым не придется тратить отдельно время на оплату при выселении, а вторым — администрировать сбор и переводить средства через банки, оплачивая при этом комиссию.
• Эксперты отмечают, что налог должен предназначаться для малых городов, которым нужна любая возможность для пополнения своего низкого бюджета. Для крупных же муниципалитетов это излишняя мера, которая не повлияет значительно на развитие туризма.