Действующий президент Молдовы Майя Санду лидирует во втором туре президентских выборов с результатом 55,36% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,64%. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 99,73% протоколов.
Осталось подсчитать голоса на нескольких зарубежных участках. В самой Молдове обработано 100% протоколов. Согласно данным ЦИК, внутри страны жители проголосовали преимущественно за Стояногло, который набрал 51,19%. Он победил в 19 из 36 регионов. У Санду 48,81%, сообщает ТАСС.
Данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), показывают, что за Александра Стояногло на территории Молдовы проголосовали 692 533 избирателя. За Майю Санду проголосовали на 32 307 избирателей меньше, 660 226 избирателей, сообщает zdg.md
По предварительным данным, Стояногло набрал лучший показатель в Гагаузии, где за него проголосовали 97,04% избирателей. Майя Санду получила в Гагаузии лишь 2,96%. Стояногло набрал наибольшее количество голосов в северных районах страны, а Майя Санду получила наибольшее количество голосов в центре и на юге Молдовы.
Майя Санду также получила наибольшее количество голосов в столице: за нее проголосовали около 57,3% избирателей по сравнению с 42,7%, проголосовавшими за Александра Стояногло.
В свою очередь после обработки 89,18% протоколов на зарубежных участках Санду лидирует с результатом 82,33%. У Стояногло 17,67%.
Комментируя предварительные итоги выборов, экс-президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что проживающие на родине граждане отказали Санду в доверии и она превратилась в "хромую утку".
Европейские лидеры поздравили Санду с победой на выборах
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила действующего президента Молдовы Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов.
"Требуется редкая сила, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах", - написала глава ЕК в соцсети X. "Я надеюсь на продолжение работы с вами во имя европейского будущего для Молдовы и ее народа", - добавила фон дер Ляйен, сообщает dw.com
Олаф Шольц: Мы - на стороне Молдовы Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поздравил переизбранного президента Молдовы с успехом во втором туре выборов. "Майя Санду уверенно провела Республику Молдову через трудные времена и направила свою страну на европейский курс, - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге X. - Мы стоим на стороне Молдовы. Сердечные поздравления с новым переизбранием на пост президента!"
С переизбранием Санду поздравил и президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что демократия "одержала верх над всеми вмешательствами и маневрами".
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что победа проевропейского президента - "ясное доказательство воли народа Молдовы защищать демократию и обеспечить себе путь к вступлению в ЕС".
Глава правительства Польши Дональд Туск также прокомментировал результаты выборов в Молдове. По словам Туска, действующий президент смогла одержать победу против "фаворита Москвы", несмотря на "агрессивное и масштабное вмешательство России в президентские выборы". Польский премьер выразил надежду, что эта тенденция сохранится и в других странах "в ближайшие дни и месяцы".
Владимир Зеленский: Украина поддерживает выбор народа Молдовы "Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове, - написал в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский. - Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова к совместной работе для укрепления нашего партнерства. Молдаване сделали ясный выбор - они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только подлинная безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в том, чтобы смотреть в завтрашний день с надеждой и уверенностью".
Соловьев: Проиграть внутри страны — это не тревожный звоночек, а ревущая сирена
Известный молдавский журналист Владимир Соловьев прокомментировал результаты президентских выборов в Молдове. "Результаты второго тура — не победа", - написал Соловьев, передает point.md.
"Между первым и вторым туром Майя Санду после четырёх лет президентства стала превращаться в политика. Лучше поздно, чем Снежная Королева, безусловно. Встретилась с неприятным ей мэром Кишинева. Признала ошибки. Допустила какие-то перестановки в правительстве. Сыграла в себя образца 2020 года. Помним, что тогда она сместилась в центр и выступила в нехарактерной для молдавских правых сил роли. Можно даже сказать, что полевела.
Результаты второго тура — не победа. Насколько я знаю, в кампании 2020 года активно участвовал Влад Кульминский. Нынешнюю курировали Андрей Спыну, Кристина Бужор, Артур Мижа и Адриан Бэлуцел.
Могут ли все перечисленные выше «штабные» сегодня сказать, что сделали всё правильно? Проиграть внутри страны и выиграть в целом только благодаря диаспоре — это не тревожный звоночек, а ревущая сирена: ребята, вы забыли, что вас выбирает не Урсула фон дер Ляйен, а жители Молдовы. Изменится ли после этих выборов высокомерная партия «Действие и солидарность»? Задвинут ли тех, кто чуть не сжёг родную хату? Я бы хотел увидеть изменения в поведении власти. Там есть люди, способные смотреть на ситуацию под правильным углом. И понимать: сколько ни кричи про «сетку Шора» (она была, есть и будет; спасибо журналистам, показавшим её во всей красе), это не отменяет провалов власти и протестного голосования. Чтобы так настроить против себя общество, нужен особый талант", - написал Соловьев.
"Когда отгремят салюты по поводу дня победы, хотелось бы увидеть работу. Скучную рутину, в которой погрязнет правительство, а не авральное начисление в октябре зарплат за май железнодорожникам. Время до парламентских выборов пролетит быстро.
И про Александра Стояногло. Майю Санду ночью в штабе спросили: куда вы совершите первый визит? Думаю, ей стоило бы совершить первый визит — к нему. Раскол, который эти выборы углубили, нужно срочно сшивать, а взаимный хейт — лечить эмпатией", - написал журналист.
Напомним, по предварительным данным, после подсчета 100% голосов, большинство избирателей, голосовавших на территории Молдовы, проголосовали за Александра Стояногло - 51,19%.