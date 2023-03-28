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«Шериф» на выезде крупно обыграл «Милсами»

«Шериф» на выезде крупно обыграл «Милсами»
источник фото: lftm.com.br

В 12-м туре осенней фазы чемпионата Молдавии ФК «Шериф» крупно обыграл «Милсами». Игра в Оргееве завершилась со счетом 4:0, передает novostipmr.com.

На 38-й минуте встречи голом отметился Владимир Мамучашвили. Грузинский игрок получил пас с фланга и ударом головой переправил мяч в сетку ворот «Милсами». Под занавес первого тайма оргеевский клуб остался играть в меньшинстве после того, как с поля был удален их вратарь.

После перерыва «Шериф» провел ещё три результативные атаки. Голы на свой счёт записали Алессио Мийа, Сирилл Байала и Жослен Беиратш.

В итоге «Шериф» набрал 32 очка в турнирной таблице: 10 побед, 2 ничьи и 0 поражений.
  • Вчера, 10:09
  • DTV
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