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В Европарламенте предложили создать оборонный союз ЕС в дополнение к НАТО

В Европарламенте предложили создать оборонный союз ЕС в дополнение к НАТО
Фото: Global Look Press/Martin Schroeder

Евросоюзу (ЕС) стоит задуматься о создании союза безопасности и обороны в дополнение к НАТО. Об этом 3 ноября заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Речь идет о создании, например, настоящего союза безопасности и обороны, союза, который мы давно требуем, который дополнял бы НАТО», — заявила она в интервью газете El Mundo, передает iz.ru.

Она отметила, что, по ее мнению, ЕС должен стать сильнее и иметь возможность «постоять за себя».

Также Метсола выразила надежду на продолжение сотрудничества с США и призвала быть готовыми к любому исходу президентских выборов в Штатах.

Ранее, 17 сентября, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страны ЕС должны построить собственную систему обороны, не полагаясь на гарантии безопасности со стороны США. При этом она признала, что многое будет зависеть от того, кто войдет в команду будущего президента США.

Еще в июле глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Европа должна укреплять собственную безопасность без оглядки на выборы в США, которые пройдут в 5 ноября 2024 года. Она отмечала, что сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами является «важнейшим фактором для мира и безопасности».

29 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на втором Шуманском форуме по безопасности и обороне в Брюсселе заявил, что ЕС намерен создать сеть оборонных партнерств по всему миру. По его словам, союзу необходимо расширить сотрудничество в оборонной сфере. Как отметил Боррель, этого требует растущее количество мировых угроз.
  • Вчера, 10:44
  • DTV
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