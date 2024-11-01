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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: novostipmr.com

За минувшую неделю, с 25 по 31 октября, сотрудники ГАИ задержали 15 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них пять выявлены в Слободзее, по три – в Григориополе и Рыбнице, по два – в Тирасполе и Бендерах, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Девять пьяных автолюбителей были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Пять нетрезвых водителей сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.

Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Вчера, 10:47
  • DTV
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