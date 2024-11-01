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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: ГТК ПМР

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (28 октября – 3 ноября) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- выявлены два факта недекларирования охотничьих ружей ИЖ-27 и ТОЗ-34 и патронов к ним в количестве 32 шт. и 19 шт. соответственно;

- пресечены попытки ввоза без декларирования коммерческих партий одежды, черенков смородины (3500 шт.), подвоя (7200 шт.), зерна пшеницы (400 кг);

- выявлены факты перемещения помимо таможенного контроля (полевыми дорогами) коммерческих партий одежды, обуви, продуктов питания, саженцев деревьев и кустарников (659 шт.);

- изъяты более 1100 пачек сигарет производства РМ, которые ранее были незаконно ввезены в Приднестровье;

- выявлен факт указания недостоверных сведений о товаре индивидуальным предпринимателем, что могло повлечь занижение таможенных платежей на сумму более 2200 руб.;

Инфраструктура

- на ТПП "Бендеры (Кишинев)" открыта грузовая площадка, движение грузового транспорта при въезде организовано по выделенной полосе.
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