В ходе селекторного совещания с руководителями органов госвласти и управления главы администраций городов и районов республики проинформировали Президента о положении дел на местах, исполнении государственных и муниципальных программ, президентских поручений. Вадим Красносельский обозначил проблемы, которые были выявлены в ходе его инспекционных визитов в Каменский и Рыбницкий районы, обсудили меры, принимаемые для их решения, передает пресс-служба главы государства.
Руководитель страны, упомянув каменскую школу №2, в которой один из пяти корпусов (трехэтажное здание) плохо отапливается, напомнил о своем поручении оперативно исправить ситуацию (с привлечением столичных специалистов) и подчеркнул, что обеспечение социальных учреждений теплом должно быть на постоянном особом контроле глав государственных администраций, призвал профильные организации прислушиваться и оперативно реагировать на такие заявки. Вадим Красносельский также напомнил, что приостановленная на каникулярный период подача тепла в школы должна быть возобновлена заблаговременно, чтобы помещения образовательных учреждений успели прогреться к первому учебному дню следующей четверти. Администрации школ обязаны в следующие выходные обеспечить специалистам теплоснабжающих организаций доступ в учебные заведения. Еще один момент, на который Президент обратил внимание, – проведение в образовательных заведениях учений на случай всевозможных ЧС. Вадим Красносельский настаивает, что такие тренировки, предполагающие эвакуацию детей на улицу, должны проводиться в теплый сезон.
В республике завершился сезон фонтанов. Тираспольские консервируют до 12 апреля, рассказал Олег Довгопол. Два дубоссарских фонтана уже отправлены на зимний покой. К их «заморозке» дубоссарцы подходят творчески. На зиму объекты превращаются в дизайнерские художественно-осветительные элементы.
Не только освещать, но и украшать общественное пространство будет система уличного освещения в столичном сквере «Южный». Объект давно ждет внимания. Уже начаты земляные работы. Осветительные приборы предлагают расположить по примеру сквера Авиаторов. Учтут комфорт жильцов близлежащих домов: яркий свет не должен бить в окна их квартир.
Глава Тирасполя также рассказал, что ремонт дорожного полотна по улице Правды завершен. Разметка будет нанесена позже, возможно даже весной. Таковы технологические особенности дорожных работ. Продолжается обновление тротуаров по улице Покровской (от бульвара Гагарина до Дома Советов). Цветовое решение на разных участках будет отличаться. Театрально-университетский блок делают ярче, а отрезок, ведущий к Дому Советов, – более сдержанным.
Ландшафтному дизайну уделяют особое внимание в Бендерах. Роман Иванченко рассказал о наработках и планах. Есть интересные проекты, подготовка к реализации которых уже начата, основной этап пройдет весной. Сейчас акцент на снос биологически отживших свой срок насаждений. Дорожные работы продолжают по улице Космонавтов. Это капитальная реконструкция. В других точках города проводится ямочный ремонт полотна. Глава Бендер рассказал о запросе местных жителей о модернизации сквера «Борисовский». Его благоустраивали в 2017 году. Но сегодня досуговая зона уступает современным площадкам, созданным в более поздний период. Роман Иванченко также сообщил, что в городских планах благоустройство микрорайонов. Первоочередник – Ленинский (улица Победы). Проект готов.
Слободзейский глава рассказал, что городской детсад «Лучик» готовится отметить 40-летие. Завтра устроят праздник. Главный подарок для коллектива – реконструкция, проведенная по программе ФКВ. Василий Тищенко упомянул в докладе некоторые объекты сферы здравоохранения. Обратил, к примеру, внимание на СВА Паркан, которому срочно нужен ремонт. Необходимая сумма – 3 миллиона рублей.
Руслан Чабан рассказал, что два дубоссарских детских сада – «Красная шапочка» и «Стелуца» – подключены к системе горячего водоснабжения. Ранее приходилось пользоваться бойлерами. Глава района упомянул городской храм, напомнив о необходимости благоустройства территории вокруг церкви.
Глава Рыбницы Виктор Тягай среди прочего доложил о том, как идут ремонтные работы в ЦРБ. В ходе недавнего инспекционного визита в Рыбницу Президент общался с подрядчиками, которые обязались выполнить взятые на себя обязательства до Нового года.
Руководитель каменской администрации Сергей Сокирка проинформировал о завершении укладки тротуарной плитки на центральной площади города.
Участники совещания определились с рабочим графиком текущей недели. Президент продолжит инспекционные выезды в города и районы республики.