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У аэропорта Кишинёва будет три полосы движения транспорта

У аэропорта Кишинёва будет три полосы движения транспорта
фото: moldpres.md

Кишиневский международный аэропорт сообщил о начале работ по разграничению зон дорожного движения в периметре аэропорта. Решение принято с целью упростить движение транспорта в данной зоне и создать эффективный механизм его организации.

Так на прилегающей к аэропорту территории будет создано три полосы движения:

1 полоса – движение разрешено для общественного транспорта; автомобилей лиц, осуществляющих посадку/высадку пассажиров, с максимальным пребыванием в течение трех минут (kiss & go);
2 полоса – движение разрешено только для такси, которые будут забирать пассажиров в порядке живой очереди;
3 полоса – предназначена для транспортных средств, направляющихся на парковку или выезжающих за периметр аэропорта.

У аэропорта Кишинёва будет три полосы движения транспорта
У аэропорта Кишинёва будет три полосы движения транспорта
  • Сегодня, 10:47
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