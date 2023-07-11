Кишиневский международный аэропорт сообщил о начале работ по разграничению зон дорожного движения в периметре аэропорта. Решение принято с целью упростить движение транспорта в данной зоне и создать эффективный механизм его организации.
Так на прилегающей к аэропорту территории будет создано три полосы движения:
1 полоса – движение разрешено для общественного транспорта; автомобилей лиц, осуществляющих посадку/высадку пассажиров, с максимальным пребыванием в течение трех минут (kiss & go); 2 полоса – движение разрешено только для такси, которые будут забирать пассажиров в порядке живой очереди; 3 полоса – предназначена для транспортных средств, направляющихся на парковку или выезжающих за периметр аэропорта.