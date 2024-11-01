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Около 200 спортсменов приняли участие в фестивале борьбы памяти Геннадия Баданова

Около 200 спортсменов приняли участие в фестивале борьбы памяти Геннадия Баданова
Фото: Бендерское телевидение

В Бендерах прошёл спортивный фестиваль памяти заслуженного тренера МССР Геннадия Баданова. В трёх видах единоборств – дзюдо, самбо, греко-римской борьбе – мерились силами около 200 юных спортсменов в возрасте от 9 до 14 лет из разных городов Приднестровья.

Геннадий Баданов был тренером и директором бендерской школы борьбы. Он ушёл из жизни в 1992 году в возрасте 55 лет. Одиннадцатикратный чемпион Молдавии подготовил свыше 50 мастеров спорта Советского Союза.

«Турнир, названный в его честь, - это не только дань памяти одному из основателей школы борьбы Бендер, но и возможность для спортсменов помериться силами, проявить своё мастерство, показать силу духа и волю к победе», - отметил начальник Управления по культуре, спорту и делам молодёжи Александр Зверяка.

За последние 30 лет бендерская школа борьбы стала одним из центров подготовки борцов высокого класса: в числе воспитанников – 116 призёров мира и Европы, 3 участника Олимпийских игр, 15 мастеров спорта международного класса.

Турнир в память о Геннадии Баданове проводится уже более 20 лет. Борцы из других городов республики регулярно приезжают на соревнования в Бендеры. Говорят, здесь всегда сильные соперники.

В этот раз разыгрывали более 20 комплектов наград. По итогам соревнований шесть первых мест по греко-римской борьбе и одно золото по дзюдо у бендерчан. В числе тех, кто также поднялся на пьедестал, - борцы из Тирасполя, Каменки и Малаешт, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Бендерское телевидение.
  • Сегодня, 10:49
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