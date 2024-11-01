Правительство подготовило и одобрило на заседании ряд законопроектов. Среди них предложения по внесению изменений и дополнений в Закон «О республиканском бюджете на 2024 год» по итогам 9 месяцев. Документ представила заместитель Председателя Правительства – министр финансов Алена Рускевич, передает пресс-служба Правительства.
В текущем периоде сохраняются негативные тенденции по снижению поступлений от Единого таможенного платежа. В связи с этим необходимо уменьшить плановые показатели доходов республиканского и консолидированного бюджетов. Также законопроект предлагает пересмотреть подход к расщеплению доходов от ЕТП для пополнения бюджетов различных фондов, в том числе Фонда капитальных вложений, Фонда развития предпринимательства, Фонда поддержки сельского хозяйства. Это необходимо для поддержания их работоспособности.
Между тем, Правительством при участии Союза промышленников, аграриев и предпринимателей, Верховного Совета велась работа по выработке и внедрению мер поддержки. Это позволило сохранить производство и коллективы, стабилизировать экономику, дать возможность развиваться малому бизнесу.
«Показателем того, что меры, предпринимаемые органами государственной власти, эффективны, стали результаты промышленного сектора по итогам 5 месяцев 2024 года. По налогу на доходы организаций отмечено перевыполнение плана. Если говорить о предпринимателях, применяющих упрощенную систему налогообложения, то их число выросло, как и объем выручки», — подчеркнул Председатель Правительства Александр Розенберг.
Кроме того, глава исполнительной ветви власти обратил внимание коллег на диспропорцию наличных и безналичных платежей в данном секторе. Она колеблется 1 к 4, 1 к 5 в пользу наличных расчетов, что осложняет налоговые расчеты и снижает прозрачность деятельности ИП.
Бендеры, Рыбница и Слободзея демонстрируют позитивную динамику в разрезе налоговых доходов. Это позволило сократить дотации для городов и сэкономить средства республиканского бюджета в общей сумме на 53 млн рублей.
Расходную часть бюджета в том числе ждет уменьшение. В частности, расходы Фонда развития предпринимательства предложено снизить на 2,79 млн. Программа «Моё дело» для начинающих предпринимателей в этом году оказалась невостребованной, что объясняется сложной внешнеэкономической ситуацией и нестабильностью экономики.
В Дорожном фонде предусмотрено перераспределение ресурсов в связи с экономией по некоторым направлениям и необходимостью перекрыть проведенные внеплановые работы.
Как подчеркнула Алена Рускевич, предлагаемые поправки направлены на более эффективное использование бюджетных средств, адаптацию к финансовым вызовам и выполнение социальных обязательств перед гражданами. Документ в ближайшее время направят в Верховный Совет.
Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и ИППП
Сегодня одобрили и законопроект, предусматривающий утверждение новой Государственной целевой программы «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем, в ПМР» на 2025-2028 годы. На данный момент в Приднестровье действуют две программы: «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем» и «Профилактика вирусных гепатитов В и С в ПМР на 2021-2024 годы». Оба проекта завершаются в текущем году. Далее Правительство предлагает объединить эти направления, поскольку цели и задачи у них идентичны – сдерживание распространения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем, снижение заболеваемости, увеличение продолжительности и качества жизни граждан, живущих с ВИЧ и вирусными гепатитами.
«Считаю такой подход правильным, поскольку это позволит эффективно администрировать эти программы, более рационально использовать трудовые ресурсы и денежные средства», — выразил мнение Премьер.
Четырехлетняя программа, разработанная Минздравом, масштабна. Только на проведение экспресс-тестирования населения на ВИЧ/сифилис на весь период действия запланировано более 2,3 млн рублей. Общий объем финансирования предложено заложить в сумме 79,5 млн рублей. Проект закона «Об утверждении ГЦП «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и инфекций, передающихся половым путем, в ПМР» на 2025-2028 годы в ближайшее время направят в Верховный Совет.
Транспортная доступность
Одной из первых рассмотрели сегодня и новую редакцию Положения о порядке предоставления и расходования субсидий при обслуживании транспортными организациями (перевозчиками), имеющими договорные отношения об обслуживании регулярных маршрутов (рейсов) автомобильных перевозок пассажиров и багажа, социально значимых регулярных маршрутов (рейсов) и Перечня социально значимых регулярных маршрутов (рейсов).
По факту члены Правительства обновили Перечень социально значимых регулярных маршрутов, что обеспечит качественное и бесперебойное транспортное обслуживание жителей с. Парканы Слободзейского района, п. Колосово Григориопольского района, сёл Валя Адынка и Константиновка Каменского района, сёл Жура, Колбасна и Ленино Рыбницкого района. Именно по предложению местных жителей и меняется график движения автобусов.
«Проектом постановления предусматривается увеличение количества рейсов с восьми до двенадцати на социально значимом регулярном маршруте Бендеры–Парканы, изменение периодичности на социально значимом регулярном маршруте Григориополь–Колосово и уменьшение количества рейсов, выполняемых ежедневно с 2 до 1 и с выполнением одного рейса три дня в неделю», — сообщил Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.
В том числе актуализированы расстояния на социально значимых маршрутах Каменка–Валя-Адынка с учетом заезда в село Константиновка, изменена периодичность обслуживания направлений Рыбница–Жура и Рыбница–Колбасна. В свою очередь Александр Розенберг отметил позитивные моменты, связанные с корректировкой Перечня социально значимых регулярных рейсов:
«Одним из положительных аспектов является то, что мы оперативно реагируем на запрос нашего населения. То есть маршруты выстраиваются, исходя из конкретной необходимости в текущем моменте. Это в том числе позволяет рационально использовать бюджетные средства при выделении субсидий перевозчикам и определении социально значимых маршрутов, при определении расписания, графиков движения, пассажировместимости и так далее».
Постановление, которое предусматривает упомянутые изменения, вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2024 года.