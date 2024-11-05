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Европейская интеграция внесена в Конституцию Молдовы. Решение Конституционного суда о подтверждении результатов референдума опубликовано в Monitorul Oficial

Европейская интеграция внесена в Конституцию Молдовы. Решение Конституционного суда о подтверждении результатов референдума опубликовано в Monitorul Oficial
источник фото: moldpres.md

Решение Конституционного суда РМ о подтверждении результатов республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года опубликовано в Monitorul Oficial и вступило в силу. Таким образом, Конституция страны будет дополнена новым названием: ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, передает moldpres.md.

Согласно документу, преамбула Основного закона Молдовы будет дополнена двумя новыми пунктами следующего содержания: "ПОДТВЕРЖДАЯ европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова". ОБЪЯВЛЯЯ интеграцию в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова".

Первым будет также введен раздел V - ИНТЕГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, который будет иметь следующее содержание: Присоединение к учредительным договорам и к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского союза:

(1) Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского союза, устанавливается Парламентом органическим законом.

(2) В результате присоединения положения учредительных договоров Европейского союза, а также других обязательных правовых актов Европейского союза имеют приоритет над противоположными положениями внутренних законов, с соблюдением положений акта о присоединении".

Судьи Конституционного суда подтвердили в четверг, 31 октября, результаты республиканского конституционного референдума, состоявшегося 20 октября. Решение было оглашено председателем КС Домникой Маноле после нескольких часов обсуждений. Она уточнила, что были и два отдельных мнения мировых судей Серджиу Цуркана и Владимира Цуркана.

На референдуме 20 октября явка на избирательных участках составила 50,72%. Таким образом, бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 избирателя. Из общего числа 1 488 874 проголосовавших 749 719 человек проголосовали за вариант «ДА», а 739 155 человек проголосовали за вариант «НЕТ». В ходе плебисцита граждане ответили на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

Республиканский конституционный референдум был организован по инициативе президента Республики Молдова Майи Санду. Инициативу о пересмотре Конституции Республики Молдова подписали 46 депутатов и одобрил Конституционный суд.
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