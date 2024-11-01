В связи с приближением зимы Госавтоинспекция напоминает водителям о важности своевременной смены летних шин на зимние или всесезонные.
Уже с 1 декабря, согласно ПДД, смена летней резины станет обязательной. Несоблюдение этого требования повлечет административную ответственность.
Однако не стоит ждать календарной зимы — важно позаботиться о безопасности своего автомобиля и окружающих уже сейчас.
В период непогоды и осадков важно помнить, что на дороге следует избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварийным ситуациям. Помните, это прежде всего ваша безопасность. Зимняя резина снизит риск возникновения ДТП. У неё лучше сцепление с дорогой.
ГАИ призывает автомобилистов настроиться на зимний стиль вождения и быть особенно внимательными на дороге в условиях ухудшенной видимости и скользкой поверхности.