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Госавтоинспекция напоминает о необходимости сменить летние шины на зимние

Госавтоинспекция напоминает о необходимости сменить летние шины на зимние
источник фото: autonews.ru

В связи с приближением зимы Госавтоинспекция напоминает водителям о важности своевременной смены летних шин на зимние или всесезонные.

Уже с 1 декабря, согласно ПДД, смена летней резины станет обязательной. Несоблюдение этого требования повлечет административную ответственность.

Однако не стоит ждать календарной зимы — важно позаботиться о безопасности своего автомобиля и окружающих уже сейчас.

В период непогоды и осадков важно помнить, что на дороге следует избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварийным ситуациям. Помните, это прежде всего ваша безопасность. Зимняя резина снизит риск возникновения ДТП. У неё лучше сцепление с дорогой.

ГАИ призывает автомобилистов настроиться на зимний стиль вождения и быть особенно внимательными на дороге в условиях ухудшенной видимости и скользкой поверхности.
  • Вчера, 12:14
  • DTV
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