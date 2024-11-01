Согласно содержанию статьи 47 закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете», определены следующие размеры расчетного уровня минимальной заработной платы в 2025 году:
1). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих.
1 РУ МЗП = 7,9 руб. ПМР
2). Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим и служащим Министерства обороны ПМР, воинского контингента ПМР в составе объединенных миротворческих сил по прекращению вооруженного конфликта в Приднестровском регионе.
1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР
3). Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим, сотрудникам и работникам Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР.
1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР
4). Для исчисления ежемесячного денежного содержания лицам, занимавшим должности Президента ПМР, Вице-Президента ПМР, Председателя Верховного Совета ПМР и прекратившим исполнение своих полномочий, в соответствии со статьей 6 закона «О гарантиях лицам, занимавшим должности Президента ПМР, Вице-Президента ПМР, Председателя Верховного Совета ПМР и прекратившим исполнение своих полномочий, и членам их семей», а также предельного размера заработной платы (денежного содержания), принимаемого для расчета ежемесячной доплаты к государственной пенсии отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством ПМР.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
5). Для исчисления пенсий, назначенных с 1 февраля 2020 года, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие закона «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в ПМР», а также для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом «О статусе судей в ПМР».
1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР
6). Для исчисления пенсий, назначенных до 31 января 2020 года лицам, на которых распространяется действие закона «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в ПМР», а также для исчисления пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие закона «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей».
1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР
7). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам организаций сферы здравоохранения (в том числе муниципальных, государственных учреждений здравоохранения, реализующих пилотный проект), за исключением работников, получающих доплату до величины МРОТ.
1 РУ МЗП = 9,4 руб. ПМР
8). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам организаций сферы образования, за исключением работников, получающих доплату до величины МРОТ.
1 РУ МЗП = 11,8 руб. ПМР
9). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам организаций сферы физической культуры и спорта (за исключением государственного учреждения «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов»), культуры и искусства, работникам организаций, выполняющих управленческие функции в области культуры, искусства, спорта и туризма, социального обеспечения, подведомственных государственным администрациям городов (районов):
- если с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года законом «О республиканском бюджете на 2022 год» было установлено 7,9 рубля соответственно, за исключением организаций, реализовавших пилотный проект в 2017-2024 годах.
1 РУ МЗП = 8,8 руб. ПМР
- если с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года законом «О республиканском бюджете на 2022 год» было установлено 8,4 рубля соответственно, за исключением организаций, реализовавших пилотный проект в 2017-2024 годах.
1 РУ МЗП = 9,4 руб. ПМР
10). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам организаций социального обслуживания, социального обеспечения, государственного учреждения «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов», организаций, выполняющих управленческие функции в области образования, подведомственных государственным администрациям городов (районов):
- если с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года законом «О республиканском бюджете на 2022 год» было установлено 7,9 рубля соответственно, за исключением организаций, реализовавших пилотный проект в 2017-2024 годах;
1 РУ МЗП = 11,0 рублей
- если с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года законом «О республиканском бюджете на 2022 год» было установлено 8,4 рубля соответственно, за исключением организаций, реализовавших пилотный проект в 2017–2024 годах;
1 РУ МЗП = 11,8 руб. ПМР
11). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам пищеблоков муниципального учреждения «Управление по организации питания в учреждениях Управления народного образования города Бендеры».
1 РУ МЗП = 11,0 руб. ПМР
12). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется нормативными правовыми актами ПМР, устанавливающими оплату труда работников организаций, работающих в заданных государством условиях хозяйствования, финансируемых за счет республиканского и местных бюджетов.
1 РУ МЗП = 7,3 руб. ПМР
13). Для исчисления размера компенсации расходов на ремонт легковых автомобилей, полученных, приобретенных на льготных условиях, а также купленных за полную стоимость, при наличии у инвалида медицинских показаний на получение легкового автомобиля, с момента выпуска которых прошло 7 лет и более, независимо от срока эксплуатации легкового автомобиля инвалидом, лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны, при защите ПМР, при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года.
1 РУ МЗП = 18,4 руб. ПМР
14). Для исчисления ежемесячного денежного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом «О статусе судей в ПМР».
1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР
15). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих:
- работникам аппарата Верховного суда ПМР, Конституционного суда ПМР, Судебного департамента при Верховном суде ПМР, городских (районных) судов.
1 РУ МЗП = 7,9 руб. ПМР
- работникам аппарата Арбитражного суда ПМР.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
16). Для исчисления ежемесячного денежного содержания (довольствия) прокурорским работникам в соответствии с Конституционным законом «О Прокуратуре ПМР».
1 РУ МЗП = 7,8 руб. ПМР
17). Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам функционального обеспечения работы органов прокуратуры.
1 РУ МЗП = 8,4 руб. ПМР
18). Для исчисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам ПМР за выдающиеся достижения и особые заслуги, устанавливаемого к пенсии или ежемесячному пожизненному денежному содержанию, а также для исчисления единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами ПМР.
1 РУ МЗП = 5,8 руб. ПМР
19). Для начисления выплат дополнительного материального обеспечения гражданам ПМР, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор ПМР», «Почетный донор СССР», «Почетный донор МССР», а также денежной компенсации донорам, систематически сдающим кровь и (или) ее компоненты.
1 РУ МЗП = 5,8 руб. ПМР
20). Для исчисления ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан, не являющихся гражданами ПМР.
1 РУ МЗП = 8,6 руб. ПМР
21). Для исчисления подоходного налога, земельного налога по земельным участкам, предоставленным физическим лицам под объекты жилищного фонда, приусадебные участки, личные подсобные хозяйства, дачные участки, индивидуальные и кооперативные гаражи, садово-огородническим товариществам и потребительским кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам, строительным кооперативам, товариществам собственников жилья и организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, за земли, занятые жилищным фондом, а также придомовые территории.
1 РУ МЗП = 10,4 руб. ПМР
Для целей настоящего подпункта под потребительскими кооперативами понимается добровольное объединение граждан, созданное на основании членства в соответствии с законодательством ПМР либо реорганизованное из садово-огороднических товариществ, предметом деятельности которого является организация коллективного сада и огорода для выращивания фруктов, ягод, овощей и другой сельскохозяйственной продукции для личного потребления. 22). Для исчисления размера потенциально возможного к получению годового дохода:
- на виды предпринимательской деятельности по производству товаров, работ, услуг.
1 РУ МЗП = 4 руб. ПМР
- на виды предпринимательской деятельности по розничной торговле.
1 РУ МЗП = 6 руб. ПМР
23). Для иных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством ПМР из бюджетов различных уровней, установленных в зависимости от РУ МЗП, включая выплаты денежного довольствия солдатам и сержантам, проходящим службу по призыву.
1 РУ МЗП = 9,7 руб. ПМР
24). Для иных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством ПМР из внебюджетных фондов, установленных в зависимости от РУ МЗП, за исключением подпункта п) настоящего пункта, а также для выплат пособий на погребение и возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, осуществляемых в соответствии с законодательством ПМР из местных бюджетов городов (районов).
1 РУМЗП = 10,7 руб. ПМР
25). Для исчисления единого социального налога, обязательного страхового взноса.
1 РУ МЗП = 11,5 руб. ПМР
26). Для исчисления штрафов и иных сумм, определенных Уголовным кодексом ПМР, Кодексом ПМР об административных правонарушениях и исчисляемых в РУ МЗП.
1 РУ МЗП = 18,4 руб. ПМР
27). Для исчисления земельного налога по землям несельскохозяйственного назначения.
1 РУ МЗП = 11,6 руб. ПМР
28). Для исчисления дополнительного паевого сбора с 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения.
1 РУ МЗП = 10,5 руб. ПМР
29). Для других целей, в том числе для исчисления прочих налоговых и иных обязательных платежей, а также индексации алиментов.
1 РУ МЗП = 14,5 руб. ПМР
30). Для исчисления земельного налога по землям сельскохозяйственного назначения, целевого сбора на поддержку мелиоративного комплекса.
1 РУ МЗП = 12,5 руб. ПМР
31). Для исчисления расчетного размера арендной платы за государственное и муниципальное имущество.