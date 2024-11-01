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Приднестровская шашистка вошла в топ-5 на молодежном чемпионате мира

Приднестровская шашистка вошла в топ-5 на молодежном чемпионате мира
фото: «Спортивная орбита»

Воспитанница Бендерской СДЮШОР №4 Анна Таран U14 показала 5–й результат в турнире по быстрым шашкам (T-7мин, T-30мин для U20,U27). Это пока лучшее выступление в молдавской команде. В топ-10 также вошли Ярослав Сорокан U14 (Бендеры) и Степан Табакарь U17 (Комрат).

Молодежный чемпионат мира по шашкам-64 проходит в турецкой Алании. Участвуют команды из 12 стран. За сборную РМ выступают спортсмены из Молдовы, Приднестровья и Гагаузии, передает телеграм-канал «Спортивная орбита».

Медали разыгрываются в шести возрастных группах. После двух турниров (блиц и рапид) россияне лидируют с большим отрывом. Они забрали почти все золото, 2 высшие награды взяли белорусы и 1 – спортсменка из Казахстана. Сегодня на чемпионате начался турнир по классической игре. Он завершится 11 ноября.
  • Вчера, 12:32
  • DTV
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