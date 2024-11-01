В Тирасполь прибыли американские дипломаты – Временный Поверенный в делах США в РМ Даниэла ДиПьерро и и.о. замглавы Посольства США в РМ Синтия Кук. Делегацию принял Президент ПМР Вадим Красносельский. На встрече присутствует Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский, приветствуя гостей, подчеркнул, что их визит в качестве участников формата «Постоянно совещания…» важен для приднестровской стороны. Он напомнил о приверженности Приднестровья мирному решению конфликта. «Мы видим решение проблем исключительно за столом переговоров. Война для нас неприемлема», – подчеркнул Вадим Красносельский. Президент рассказал гостям, впервые посетившим республику с рабочим визитом, о многонациональности приднестровского народа, отметив, что разнообразие представителей наций и этнических групп свойственно как управленческому аппарату, так и приднестровскому социуму в целом. Вадим Красносельский говорил об отсутствии в стране деления по национальному признаку и каких бы то ни было конфликтов на этой почве. Президент упомянул помощь, которую оказали в республике беженцам из Украины. Даниэла ДиПьерро в этой связи выразила приднестровцам благодарность от лица всего мирового сообщества.
Обсуждая молдо-приднестровский переговорный процесс, участники встречи констатировали его затянувшийся простой. Отмечено, что серьезными стагнирующими факторами послужили пандемия коронавируса и боевые действия в Украине. При этом Вадим Красносельский выразил уверенность в возможности активизации переговоров и возобновлении работы формата «5+2» – при обоюдном желании сторон и общих усилиях всех участников, посредников и наблюдателей. Подмена переговорной площадки неприемлема и недопустима, но встречаться и продуктивно общаться даже в условиях приостановленной работы всеобъемлющего формата необходимо, считает Президент ПМР. Он сообщил дипломатам США, что Приднестровье продолжает предлагать различные диалоговые варианты. «Без встреч нет диалога. Без диалога нет компромисса. Без компромисса нет решений», – подчеркнул Вадим Красносельский, отметив, что жители обеих республик ждут решений, принятие которых позволит гражданам чувствовать себя в безопасности.
Даниэла ДиПьерро уточнила, как выстраивается коммуникация между Тирасполем и Кишиневом, интересовалась о положении дел в обеспечении свободы передвижения граждан и транспортных средств, спрашивала мнение приднестровской стороны по поводу возможного вступления Молдовы в Европейский Союз и по другим актуальным вопросам.