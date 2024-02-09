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Эпидситуация по республике: За неделю зафиксировали 2738 случаев простудных заболеваний
источник фото: tagilcity.ru
Эпидемиологическая ситуация с острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) в Приднестровье с 28 октября по 3 ноября остается без значительных изменений по сравнению с прошлой неделей.
По данным пресс-службы Минздрава ПМР, в указанный период зарегистрировано 2738 случаев ОИВДП, из которых 1566 приходятся на детей до 14 лет. Это на 22 случая больше, чем на предыдущей неделе.
Госпитализировано 139 человек, среди них 73 ребенка. На прошлой неделе это число составило 133.
Общий показатель заболеваемости составил 589,2 случая на 100 тыс. населения, что примерно соответствует предыдущей неделе и на 27,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
В Тирасполе и Рыбницком районе зарегистрирован рост числа случаев заболевания, тогда как в других районах отмечается их снижение.
Случаев гриппа в республике не выявлено, а группы и классы в организованных коллективах не разобщены.
- Вчера, 12:57
- DTV
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