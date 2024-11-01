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Bloomberg: победа Трампа принесли рекордные $64 млрд 10 богатейшим людям мира

Bloomberg: победа Трампа принесли рекордные $64 млрд 10 богатейшим людям мира
фото: Chip Somodevilla/ Getty Images

В наибольшем выигрыше от исхода выборов оказался Илон Маск, чье состояние выросло на 10,1%, основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос стал богаче 3,2%

Состояние 10-ти богатейших людей мира увеличилось суммарно на рекордные $63,5 млрд после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет ТАСС.

По его данным, это наибольший дневной прирост с тех пор, как агентство начало вести "Индекс миллиардеров" в 2012 году. В частности, в наибольшем выигрыше от исхода выборов оказался самый богатый человек мира - Илон Маск, чье состояние после победы Трампа выросло на 10,1% ($26,5 млрд), достигнув $290,3 млрд. Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, занимающий второе место в рейтинге, за один день стал на 3,2% ($7,14 млрд) богаче, а руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон - на 5,4% ($9,88 млрд).

Косвенными бенефициарами победы Трампа также оказались создатель Microsoft Билл Гейтс, бывший генеральный директор этой корпорации Стив Балмер, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и руководители криптобирж Брайан Армстронг и Чанпэн Чжао. Как пишет Bloomberg, причиной резкого роста состояния миллиардеров стал скачок цен на акции американских компаний на фоне ожиданий того, что приход Трампа в Белый дом будет способствовать снижению налогов и смягчению финансового регулирования.

"Американские финансовые активы, в особенности ценные бумаги и доллар, должны значительно вырасти", - считает главный экономист банка Lombard Odier Сами Чаар. Так, агентство отмечает, что на фоне сообщений о победе Трампа доллар начал укрепляться, а индекс S&P 500 подскочил на 2,5%.

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по данным американских СМИ, Трамп уже набрал около 300 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Кандидат от правящей Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение и назвала республиканца избранным президентом.
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