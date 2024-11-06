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Запрет рыболовства на зимовальных ямах и открыта охота на фазана

Запрет рыболовства на зимовальных ямах и открыта охота на фазана
источник изображения: naohotu69.ru

Инспекторским составом Управления Рыбохотинспекции Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики продолжается борьба с нарушителями Правил рыболовства ПМР в частности за любительский лов рыбы в запрещенных местах, так отмечается большое количество нарушений в районе мостов, насосных станций, в акватории «Ихтиологического заказника Турунчук» и других мест постоянного запрета.

Управление Рыбохотинспекции Госслужбы экоконтроля и охраны окружающей среды информирует рыболовов-любителей о запрете лова с 15 ноября по 15 марта на зимовальных ямах, указанных в Перечне (Приложение № 1 к текущей редакции Правил рыболовства ПМР).

Как сообщается на сайте госслужбы, инспекторы данного Управления продолжают выявлять нарушителей Правил рыболовства. Речь идет о любительском лове рыбы в запрещенных местах. Чаще всего в районе мостов, насосных станций и акватории «Ихтиологического заказника Турунчук».

Любительский лов на территории «Ихтиологического заказника Турунчук» подпадает под санкцию грубого нарушения Правил рыболовства ПМР с назначением административного штрафа от 100 РУ МЗП (1840 рублей ПМР) до 450 РУ МЗП (8280 рублей ПМР).

Открытие охоты на фазана

На сайте Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды опубликован приказ «О сроках и порядке проведения любительской и спортивной охоты на пушного зверя и фазана в общедоступных охотничьих угодьях ПМР в сезон 2024-2025 годов». Из него следует, что с 9 ноября в Приднестровье начинается сезон охоты на фазана.

Разрешается ружейная охота с подхода, загоном, с собаками (легавыми и спаниелями), охота с ловчими птицами, группами охотников не менее трех человек.

С 8 декабря стартует сезон охоты на зайца-русака,который продлится до 12 января. Допускается ружейная, коллективная охота группами охотников от пяти до пятнадцати человек с подхода (троплением), загоном, а также безружейная охота с ловчими птицами и борзыми собаками.

Так, на фазана охотиться разрешается по субботам и воскресеньям. На зайца-русака – только в воскресенье.

За один день охоты допускается добыть только одну особь фазана и зайца-русака.

С более подробной информацией о сезоне охоты можно ознакомиться на сайте Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды.



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