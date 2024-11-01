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Госдолг Молдовы достиг 41 миллиарда леев: на гражданина приходится около 17 тысяч

Госдолг Молдовы достиг 41 миллиарда леев: на гражданина приходится около 17 тысяч
источник изображения: comunist.md

По состоянию на конец октября 2024 года внутренний госдолг Республики Молдова достиг 41 млрд леев. По данным Министерства финансов РМ, по сравнению с началом текущего года рост составил 1,3 млрд леев.

Скачок во многом обусловлен увеличением выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ) на первичном рынке на 1,6 млрд леев, а также погашением части ГЦБ, выпущенных для выполнения платежных обязательств по государственным гарантиям, на сумму 330 млн леев, пишет rupor.md ссылаясь на BANI.MD.

Внутренний государственный долг на душу населения, учитывая нынешнее население Молдовы — около 2,4 миллиона жителей, составляет почти 17 тысяч леев.

За 10 месяцев 2024 года средневзвешенная процентная ставка по ВИС, проданным через аукционы, составила 4,65% (по видам ВИС: 91 день – 2,19%, 182 дня – 4,40%, 364 дня – 4,94%, 2 года – 5,33%, 3 лет – 5,17%, 5 лет – 5,80%, 7 лет – 5,79%, 10 лет – 7,00%), что по сравнению с 2023 годом ниже на 3,97 процентных пункта.

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