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В Бендерах открыли новое здание ГАИ и МРЭО

В Бендерах открыли новое здание ГАИ и МРЭО
фото: novostipmr.com

В преддверии Дня милиции в Бендерах состоялось открытие после ремонта сразу трех важных учреждений: Госавтоинспекции, МРЭО и Дежурной части городского УВД. Раньше все эти структурные подразделения находились в старых зданиях и условия работы не отвечали современным стандартам.

Проект по реконструкции и обновлению этих объектов удалось реализовать при поддержке Президента ПМР Вадима Красносельского. Он лично посетил обновленные локации для того, чтобы проверить результаты ремонтных работ и поздравить сотрудников милиции с приближающимся профессиональным праздником, передает novostipmr.com.

«Сегодня в истории бендерского УВД знаменательный день - открытие нового здания ГАИ и МРЭО. Ветераны службы прекрасно помнят те условия, в которых приходилось работать. Это было старое, дореволюционное здание. Оно было неудобно ни для самих сотрудников, ни для автолюбителей. Сейчас его удалось привести в надлежащее состояние», - отметил Президент Вадим Красносельский.

Глава государства также подчеркнул, что значение имеет не только внешний облик, но и внутреннее наполнение. В преддверии Дня милиции Вадим Красносельский обратился к руководству, сотрудникам и личному составу МВД ПМР со словами благодарности за их службу.

«Я уверен, что УВД города Бендеры ждет хорошее будущее. Следующий этап обновления – это патрульно-постовая служба», - подчеркнул Президент.

После церемонии перерезания красной ленточки для главы государства и почетных гостей провели обзорную экскурсию.

На обновление двухэтажного здания из средств ФКВ направили 10,5 миллионов рублей. Новое учреждение получилось более просторным – 1246,2 квадратных метра. А благоустроенная прилегающая территория составила 4800 кв. м.

На просторной обновленной территории ГАИ Президенту показали выставку отреставрированных советских мотоциклов.

А также - новый тренажер «Пристегнись». Его изготовили в Приднестровье по заказу МВД ПМР. Он позволяет почувствовать силу удара при скорости автомобиля 40 км/ч и показать, насколько важно использовать ремень безопасности.

Тренажер выставят на празднике ко Дню милиции в столичном Екатерининском парке. Опробовать его смогут все желающие.

В бендерском УВД открыли и обновленную Дежурную часть. Сюда стекается вся информация о правонарушениях.
Теперь здесь продуманы отдельные входы в административный блок и в сектор непосредственно Дежурной части с обеспечением соответствующих мер безопасности. Созданы условия для изолированного содержания правонарушителей. Обустроены кабинет приема заявителей, допросная, комната отдыха и пищеблок. Особая гордость личного состава – просторный операционный зал со стеной видеонаблюдения.

Девять больших мониторов позволяют следить за происходящим в общественных местах и на крупных перекрестках города. Всего под надзором 144 точки системы «Безопасный город». Картинка качественная. Технология дает возможность детализировать изображение на выбранном объекте. Кроме того, на экран можно вывести информацию с камер, расположенных в здании Дежурной части и по его периметру.

Финансирование этого объекта поступало из городского бюджета. Оборудование для Дежурной части приобрело Министерство внутренних дел. Теперь круглосуточный мониторинг безопасности милиционеры будут проводить в современных условиях.
  • Сегодня, 09:58
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